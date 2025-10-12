  • Magyar Nemzet
Mit üzennek a békeidők Erdély sziklakapujából, a Révi-szorosból?

Az egyik legszebb klasszikus magyar képeslap a békebeli Révet ábrázolja. A földrajzi és a történelmi Erdély találkozási pontja ez a hely.

Balázs D. Attila
2025. 10. 12. 6:10
A révi menedékház és környéke a nagy háború előtt Forrás: Balázs D. Attila
A régi magyar képeslapkincs egyik legszebb képviselője tárja most elénk a titkait. E gyönyörűen színezett felvételen az egykor országszerte ismert révi Zichy-cseppkőbarlang bejárati környezete köszön vissza az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) turistavendéglőjével, valamint a tizennégy szobás Lujza-lakkal. A magasban a Révi-szoros erdőrengetegéből előbújó sziklaszirtek is ott fehérlenek.

erdély
Fotó: Balázs D. Attila


Mintha csak egy svájci hegyvidéki idill köszönne vissza, ám a központi elem, a hatalmas magyar lobogó minden kételyt szétoszlat: Magyarországon járunk. A régi, egységes haza szívé­ben, ahol egymást érték hegyvidékeinken a hasonló kvalitású, népszerű turistaházak.

A békeidők utolsó leheletét hordozza magában ez az antik képeslap, amelyet 1914-ben, kevéssel az első világháború kitörése előtt adtak fel a hátlapi bélyegző dátumozása alapján.

Lapunk másik különlegessége, hogy a Szent Korona-postabélyegző mellett egy „Zichy barlang” feliratú hosszanti stempli is a hátlapra került, amelyet minden bizonnyal lent, a Sebes-Körös partján, az azonos nevű kis indóházban nyomtak a hátlapra.
A postaforgalomnak minden tekintetben megfelelő „Levelező-lapot” maga az 1891-ben alakult Erdélyi Kárpát Egyesület, az egyik első magyarországi természetjáró szervezet adta ki, így az EKE havasi gyopárokkal övezett, magyar címeres régi jelvénye is rá lett nyomtatva a kiadvány hátlapjára. Előlap és hátlap így került szoros egységbe, ami nem is csoda, hiszen a magyar turizmus egyik leg­ikonikusabb helyszínének állít emléket e lap számos tekintetben. A közel három kilométer hosszú révi cseppkőbarlangot 1903-ban Czárán Gyula, a bihari turizmus atyja tárta fel, két évvel ezután alakult meg az EKE révi osztálya a környék birtokosa, gróf Zichy Ödön elnökletével. A természetbarát arisztokrata volt az, aki az EKE kérésére a barlang nyílása mellé felépíttette a képen látható „turisztikai komplexumot”. A nagy pártfogó tiszteletére kapta a barlang végül a Zichy nevet.
„Minden valószínűség szerint a révi cseppkőbarlang, ha egyszer teljesen feltáratott, világhírben méltó, hatalmas természeti kincsévé lesz hazánknak” – kürtölte szét akkoriban az Universum közlöny. Minden adott volt a világhírhez – kiváltképp, hogy gyógyhatást is tulajdonítanak a barlang levegőjének –, ha nem úgy alakul a XX. század, ahogy azt jól ismerjük.
A nagy háború előtti idők harmonikus magyar turistavilágát visszaadó képeslapot amúgy Bertrám Brúnó kanonoknak, a nagyváradi Premontrei Főgimnázium jeles tanárának címezték a diákjai egy nagy kirándulás után. Csak úgy hemzsegnek a köszöntő aláírások a hátlapon a tanítványoktól a címzettnek, aki a Magyar Turista Egyesület bihari osztályának volt az egyik alapembere. Lám, mennyi nagyszerű összefüggés alakítja magyar turisztikai relikviává e lapot!
Az első világégés után az EKE-t kiszorították Révről, a Zichy-birtokot a román állam pedig kisajátította, s eladta a Havasalföldről idekerült Mateescu családnak. Mindezek után kezdett el először romlani a barlang s a kiszolgáló épületek állaga.

„Határsértés” Erdélyben a föld alatt

Észak-Erdély visszacsatolása után a turistaegyesület visszaszerezte révi javait, 1942-ben pedig Kessler Hubert, a hazai karszt- és barlangkutatás legnagyobb alakja még tovább merészkedett a barlang mélyében, így vélhetően csoportos föld alatti határsértést követett el segítőivel. A második bécsi döntés által meghúzott magyar–román határ akkoriban ugyanis a közelben húzódott, a felszínen.

Ez a kép fogadta hosszú évekig a turistákat a révi szorosban Forrás: Maszol.ro


Majd visszaállt minden a trianoni határok közé. Az új romániai „aranykorszak” mindent eltüntetett itt, ami a magyar időkre emlékeztetett, ettől függetlenül ezután is népszerű maradt a környék, feledhetetlen osztálykirándulások emlékét kötöm jómagam is ide az 1990-es évekből.

Az újjáépült épületkomplexumot már nem az Erdélyi Kárpát Egyesület fogja gondozni Fotó: EKE


A több mint 110 éves felvételen szereplő két ékszerdoboz a 2000-es évekre ebek harmincadjára jutott. Valami furcsa csoda kellett történjen, hogy 2023-ra mégis felújítsák a régi Lujza-lakot, és újraépítsék a fatornácos vendéglő épületét is, melyeket 2006-ban a Mateescu család kapott vissza, s adott el egy évre rá a Bihar Megyei Tanácsnak. A Zichy-féle adományozást, illetve az EKE tulajdonjogát telekkönyvben állítólag nem rögzítették, ezért az egyesület nem tudta visszaigényelni az épületet. A pár évvel ezelőtti felújításnál viszont minden bizonnyal használták a mi képeslapunkat is. Az épületegyüttesben tájvédelmi központ fog működni a tervek szerint.
Talán nagyváradi magyar reflex, de nekem valahogy mindig gyanús, ha magyar vonatkozású épület kerül a helyi románság látókörébe Bihar megyében. Annak valamilyen formában mindig meglesz a böjtje. És lám, néhány hónapja már azon dolgozik a nagyváradi román dominanciájú önkormányzat, hogy lapunk címzettje, néhai Bertrám Brúnó rendtársát, Fejes Rudolf Anzelm premontrei főapátot kilakoltassa a saját váradi kolostorából. De erről majd a következő Időutazásban ejtünk szót.

 

