Két kor határán

Ma 2023-ba léptünk. Bikfalva épp Romániáé, ahogy Szászváros is. A jövőt egyre nehezebben látjuk előre, viszont tán óvatosabbak és fortélyosabbak is vagyunk, mint 124 évvel ezelőtt. Az viszont a szétszaggattatás ellenére is bizonyos marad, hogy az erdélyi magyarok szemében a főváros sosem lesz Bukarest, csakis Budapest.