Halálos baleset az M4-esen: elszállt a motoros, miután nem kapott elsőbbséget + videó

Halálos baleset történt az M4-esen, az autóút Váncsod–Gáborján lehajtójánál – írta a Haon.hu, amely több helyszíni képet és videót is közzétett a szerencsétlenségről. Csütörtök reggel egy személyautó nagy ívben kezdett balra kanyarodni, a manőver során pedig nem adott elsőbbséget a motorosnak, aki emiatt összeütközött a járművel. A helyszínre több mentőegység érkezett, köztük mentőhelikopter is – ám a motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták megmenteni az életét – írta az eset kapcsán az Origo.hu.

Fotó: Tóth Imre

A baleset miatt az érintett lehajtóágat órákra lezárták, jelentős forgalmi korlátozásra kellett számítani. Az Országos Mentőszolgálattól a Haon.hu azt is megtudta: a tragédia helyszínén hamar megkezdték az életmentést, de a motoros azonnal meghalt.

Az Országos Rendőr-főkapitányság munkatársai közölték, hogy a baleset körülményeit – különös tekintettel az elsőbbségadás hiányára és a járművek sebességére – tovább vizsgálják. Hozzátették: a tragikus eset újra ráirányítja a figyelmet a védőfelszerelések és az előírások betartásának életmentő szerepére.

