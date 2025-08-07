személyautóhalálos motorbalesetGáborjánVáncsodhalálos balesetelsőbbségmotorbalesettragédiaM4-es autóút

Halálos baleset az M4-esen: elszállt a motoros, miután nem kapott elsőbbséget + videó

Tragédia történt csütörtök reggel: a Váncsod–Gáborján elágazásnál kanyarodás közben összeütközött egy személyautó és egy motoros. A halálos baleset az M4-esen történt, a szerencsétlenséget az elsődleges információk szerint az elsőbbségadás hiánya okozhatta.

Munkatársunktól
2025. 08. 07. 15:41
Halálos baleset az M4-esen, a kanyarodó autó nem adta meg az elsőbbséget. Fotó: TÓTH IMRE
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Halálos baleset történt az M4-esen, az autóút Váncsod–Gáborján lehajtójánál – írta a Haon.hu, amely több helyszíni képet és videót is közzétett a szerencsétlenségről. Csütörtök reggel egy személyautó nagy ívben kezdett balra kanyarodni, a manőver során pedig nem adott elsőbbséget a motorosnak, aki emiatt összeütközött a járművel. A helyszínre több mentőegység érkezett, köztük mentőhelikopter is – ám a motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták megmenteni az életét – írta az eset kapcsán az Origo.hu.

Halálos baleset az M4-esen, a kanyarodó autó nem adta meg az elsőbbséget.
Halálos baleset az M4-esen, a kanyarodó autó nem adta meg az elsőbbséget.
Fotó: Tóth Imre

Halálos baleset az M4-esen

A baleset miatt az érintett lehajtóágat órákra lezárták, jelentős forgalmi korlátozásra kellett számítani. Az Országos Mentőszolgálattól a Haon.hu azt is megtudta: a tragédia helyszínén hamar megkezdték az életmentést, de a motoros azonnal meghalt.

Az Országos Rendőr-főkapitányság munkatársai közölték, hogy a baleset körülményeit – különös tekintettel az elsőbbségadás hiányára és a járművek sebességére – tovább vizsgálják. Hozzátették: a tragikus eset újra ráirányítja a figyelmet a védőfelszerelések és az előírások betartásának életmentő szerepére.

Legutóbb júliusban számoltunk be súlyos motorbalesetről, amikor Piricse belterületén egy motoros olyan erővel csapódott bele egy traktorba, hogy a munkagép kettétört. További részletek a Magyar Nemzet korábbi cikkében.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.