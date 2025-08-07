grillezettmelegszendvicsfunkciókészülék

A gyerekek imádni fogják a Lidl akciós készülékét

A nyár nagy slágere lesz.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2025. 08. 07. 6:49
Fotó: Pexels.com
Ha van egy készülék, ami a nyári szünidőben és az iskolakezdés idején is remekül használható, akkor az a Lidl 3 az 1-ben szendvicssütője, amely nemcsak melegszendvicset, hanem gofrit és grillezett finomságokat is készít - olvasható a Mindmegette cikkében.

lidl
A nyár nagy slágere lesz. - Fotó: Pexels.com

Miért érdemes beszerezni ezt a szendvicssütőt?

Nyári, meleg napokon nagy segítség, ha pillanatok alatt el tudunk készíteni egy-egy finom fogást – legyen az egy sajtos melegszendvics, édes gofri vagy grillezett virsli. A gyerekek imádják ezeket az egyszerű, mégis ízletes ételeket, és az egyszerűen kezelhető készüléknek köszönhetően akár ők is segíthetnek az elkészítésükben. A nyári szünet utolsó heteiben is ideális lehet, ha gyorsan szeretnénk összedobni egy finom uzsonnát, de ősszel is nagy hasznát vehetjük, amikor majd az iskolába kell csomagolni a tízórait. 

A készülék főbb jellemzői:

  • 3 funkció egyben: szendvicssütő, gofrisütő és grillsütő
  • Könnyen cserélhető sütőlapok ILAG tapadásgátló bevonattal
  • A sütőlapok mosogatógépben moshatók
  • Kompakt méret: kb. 25 × 24 × 11 cm
  • 750 W teljesítmény

A teljes cikket a Mindmegette.hu oldalon olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 

