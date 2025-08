Az öt legjobb Colin Farrell-film – A fülke + videó

Később olyan filmekben láthattuk, mint a A homár (The Lobster, 2015), Egy szent szarvas meggyilkolása (The Killing of a Sacred Deer, 2017) vagy a látványos Batman (2022), ahol a felismerhetetlenre maszkírozott Pingvint alakította.

A felismerhetetlenre maszkírozott Farrell, Pingvin szerepében. Fotó: HBO MAX

A Pingvinnek akkora sikere volt, hogy azóta elkészült belőle egy nagyszerű sorozat is. A sokszínű szerepeknek köszönhetően Farrell Hollywood egyik legkeresettebb karakterszínészévé vált.

Díjak és elismerések

Colin Farrell 2023-ban karrierje egyik csúcsára ért, amikor a A sziget szellemei (The Banshees of Inisherin) főszerepéért elnyerte a Golden Globe-díjat, és Oscar-díjra is jelölték. A filmben nyújtott visszafogott, mélyen emberi alakítása bebizonyította, hogy a „korábbi rosszfiú” ma már a legkomolyabb színészek között van számontartva.

5. A fülke (2002)

A fülke című amerikai thrillert Joel Schumacher rendezte, aki többek közt az Összeomlás és a 8 mm című filmekkel vált ismertté. A forgatókönyvet Larry Cohen írta, aki már az 1970-es évektől kezdve sikeres thriller- és horroríróként dolgozott.

A filmet mindössze 12 nap alatt forgatták le, mivel a történet jórészt egyetlen telefonfülkében játszódik. Fotó: Mafab.hu

A főszerepben Colin Farrell látható, aki ezzel a filmmel robbant be Hollywood élvonalába, míg a fenyegető hangot Kiefer Sutherland kölcsönözte, aki a 24 című sorozat sztárjaként ekkor már ismert volt. A további szerepekben Forest Whitaker, Radha Mitchell és Katie Holmes tűnnek fel.

A történet

A film középpontjában Stu Shepard (Colin Farrell), egy arrogáns PR-ügynök áll, aki minden nap ugyanabból a manhattani telefonfülkéből intézi titkos hívásait. Egy nap azonban a telefon csörög, ő felveszi – és ezzel csapdába esik.

A fülke egy rendkívül feszült, minimalista thriller. Fotó: Mafab.hu

A vonal másik végén egy mesterlövész figyelmezteti: ha leteszi a kagylót vagy megpróbál elszökni, meghal. Miközben Stu élete egyre nagyobb nyilvánosságot kap az utcán és a médián keresztül, az is kiderül, hogy az ismeretlen hívó a férfi lelkiismeretével játszik, és arra kényszeríti, hogy szembenézzen önmagával.

Érdekességek a filmről