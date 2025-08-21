Rendkívüli

Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

Leslie Mandoki sosem bánta meg ezt a döntését

A Budai Vár Szentháromság tere különleges eseménynek ad otthont augusztus 21-én este. Leslie Mandoki és legendás zenekara, a Mandoki Soulmates öt évtized bátorságát, hitvallását és zenei életművét ünnepli. A Mega-Concert–50 Years in Freedom című est egyszerre lesz hazatérés, emlékezés és ünneplés a szabadságvágy jegyében.Történelmi időutazásra hívják a térre mindazokat, akik hisznek a zene világformáló erejében.

2025. 08. 21. 5:40
A budapesti Bem Klub underground világából indult a világhír felé. Fotó: Polyák Attila
Felcsendülnek az este folyamán a Mandoki Soulmates klasszikus slágerei, az új A Memory of Our Future album dalai – például We Stay Loud, Blood in the Water, Devil’s Encyclopedia –, valamint különleges meglepetések is várhatók. A koncert átöleli az öt évtized sodró eseményeit. – Egy életpálya bontakozik ki benne, ahol a bátorság minden akkordja, a hit minden rezdülő motívuma, és a művészi hűség rendíthetetlen ritmusa egymásba fonódva emelkedik grandiózus történetté – olvashatjuk közleményükben. 

A Bem Klubban tartott sajtónyilvános próbán, a doboknál Leslie Mandoki (Fotó: Polyák Attila)

Leslie Mandoki pályafutása a Bem Klubtól a Rock and Roll Hall of Fame-ig

Leslie Mandoki öt évtizedes pályafutása a legendás budapesti Bem Klub underground világából indult. Ez a különleges szellemi menedék nem csupán koncerthelyszín volt, hanem ahogy ő fogalmazott: „a kreatív ellenállás és a lélekben feléledő remény bátor szigete a diktatúra dermesztő éjszakájában.” Itt, a Bem Klubban tartott sajtótájékoztatót Mandoki, ahol jelen voltak a Mandoki Soulmates tagjai is. Az újságírók belehallgathattak a zenekar próbájába, ízelítőt kapva az augusztus 21-i koncertből.

Fotó: Polyák Attila

Mandoki elmesélte, hogy karrierjének gyökerei a hetvenes évek Budapestjén, a Bem rakparti klubban keresendők. Ez a legendás helyszín a progresszív rock, a jazz és a folk találkozóhelye volt, ahol fiatal művészek szabadabb közegben bontogathatták szárnyaikat.

Mandoki számára akkoriban ez a klub volt a szellemi otthon, ahol fiatalon megtanulta, hogy a zene is a forradalom nyelve.

Itt ismerkedett meg Szűcs Lacával és Csupó Gáborral, velük együtt szökött egy föld alatti alagúton át Nyugatra 1975. augusztus 21-én. – Ha leültél beszélgetni, tudtad, hogy az asztalnál valaki besúgó, de nem tudtad, ki az – emlékezett vissza a sajtótájékoztatón Mandoki a kommunista Magyarország légkörére. Mint mondta, a szökés nemcsak fizikai menekülés volt, hanem a művészi szabadság iránti elköteleződés gesztusa is. Barátaival, akikkel együtt szöktek, nem akartak világhírűek vagy sikeresek lenni, egyszerűen csak szerettek volna zenélni és filmet csinálni. 

Mandoki szerint a zene hidat képes építeni emberek, kultúrák és generációk között. Ez a gondolat hatja át az új lemezt is, amelyet a szakma „a humanizmus himnuszaként” ünnepel. A Memory of Our Future világszerte a listák élére került. Az album a béke, az európai egység és a közös jövő mellett tesz hitet, és ezzel új dimenzióba emelte Mandoki életművét.

Mandoki a szabad világban producerként, zeneszerzőként és előadóként egyaránt legendává vált. Pályafutása Münchenben teljesedett ki, ahol producerként és előadóként a legnagyobb nemzetközi sztárokkal dolgozott együtt. 1992-ben alapította meg a Mandoki Soulmates formációt, amelynek tagjai között a világ rock és jazz ikonjai sorakoznak. Red Rock Stúdiójában több mint 72 arany- és számos platinalemez született, és a világ legnagyobb előadóival – Phil Collins, Lionel Richie, Ian Anderson, Chaka Khan, Jennifer Rush, Al Di Meola, Steve Lukather – dolgozott együtt. Idén a Mandoki Soulmates bekerült a Rock and Roll Hall of Fame legendás falai közé, ez a világ egyik legnagyobb zenei elismerése.

Budapest mindig a szülővárosom marad, ez a város a gyerekkorom, a barátságaim és az álmaim helyszíne. A szabadságért hozott döntésem soha nem bántam meg, és szeretném, ha a fiatalok megértenék, hogy a szabadságért minden nap újra meg kell küzdeni

– mondta Leslie.

– A szülőhazám a lélegzetem. Anyanyelvem csendesen csordogál az ereimbem, azokban az erekben, melyeken radikális intenzitással áramlik át sok-sok élettapasztalat, még akkor is, amikor angolul írom a dalaimat, és németül az esszéimet, az anyanyelvem olyan, mint egy patak, amely sosem apad el, egy elveszíthetetlen pillanat, ami a létezésem fonalát szőtte és alakította. 

Ötven éve fájó szívvel kellett mennem, és sokáig nem térhettem vissza. Most, amikor tehetem, jövök, még ha nem is olyan gyakran, mint ahogyan szeretném. A szülőföldem a belső égboltom, a szívem egyik darabja, egy lobogó mécses, ami nem alszik ki soha. Minél távolabb kerültem tőle, annál közelebb és mélyebben élt bennem, emlékké érett és mítosszá lett, szinte szakrálissá

 – fogalmazott a zenész. 


 

Emberellenes a globalista–balliberális tábor

A szuverenista oldal valójában európai, nemzeti, emberbaráti szerveződés.

