Leslie Mandoki vastapsot kapott a Rock and Roll Hírességek Csarnokában

Leslie Mandoki nemcsak vastapsot kapott, de meg is hajolt a rockzene szentélyének termeiben, a legendás angol és amerikai ikonok előtt.

Fotó: Leslie Mandoki

Zenével hidakat építeni

Az intézmény alelnöke, Jason Hanley örömmel hívta meg a zenekar alapítóját és vezetőjét, hogy megünnepeljék a Mandoki Soulmates fennállásának és sikereinek több mint harminc évét a rockzene szülőhazájában.

Örömmel és tiszteletteljes elismeréssel köszöntjük Leslie Mandokit a Rock and Roll Hírességek Csarnokában, hogy méltóképpen megünnepelhessük a Mandoki Soulmates több mint harmincéves fennállását és legújabb, figyelemre méltó sikeres albumukat, A Memory of Our Future-t

– mondta Jason Hanley, a Rock’n’Roll Hall of Fame alelnöke. Beszédében elismeréssel szólt Leslie rendíthetetlen meggyőződéséről, miszerint a zene az emberiség legnagyobb egyesítő ereje. „Különösen most, amikor egy olyan útvesztőben bolyongunk, amelyet a válságok sorozata szőtt körénk, és amikor sokan úgy érzik, hogy elveszett az iránytű” – idézte Leslie szavait Jason Hanley, kiemelve, hogy Mandoki zenéje nemcsak művészi értékével, hanem mély üzeneteivel is hidakat épít a társadalmakban.

Ez a csütörtök este a clevelandi Rock & Roll Hírességek Csarnokának Színházában valóban varázslatos és emlékezetes pillanatok sorozatát hozta el Leslie és a Mandoki Soulmates számára.

„Különleges öröm volt számomra, hogy első alkalommal itt mutathattuk be a Mandoki Soulmates Inside Sound című új filmünket egy ilyen zenerajongó közönség előtt. Ebben a filmben a legendás Soulmates-zenészeket láthatjuk alkotás közben: a stúdióban, a színpadon és a színfalak mögött is, a film betekintést nyújt abba, hogy milyen életre kelteni egy teljes albumot, kizárólag analóg produkciós technológiával. Az est folytatásában egy inspiráló beszélgetésre került sor, ahol elmondhattam, hogy az analóg felvételek miért jelentenek számomra sokkal többet a mai technológiánál. Ez egy tiszteletadás a rajongók felé. Egy analóg lemez nemcsak hangok gyűjteménye, hanem egy személyes, kézzel írt szerelmes levél a közönségünknek, nem pedig egy gyors SMS”

– mondta Leslie, hozzátéve: nagyon nagy hálát érez a Rock & Roll Hírességek Csarnoka és a közönségünk iránt.

Ikonikus művészek mellett

– Az én történetem ott kezdődött, amikor a vasfüggöny mögül disszidáltam, hogy megvalósíthassam az álmaimat, a szabadságom és a zenei önkifejezésem. Ez a bátor lépés vezetett oda, hogy producerként dolgozhattam a Rock & Roll Hall of Fame ikonikus művészeivel, akiknek zenei rendezője lehettem, köztük Phil Collins, Chaka Khan és Lionel Richie. Emellett együttműködhettem olyan legendás rockzenészekkel is, mint Eric Burdon, Jon Lord, Robin Gibb és Peter Frampton, de Jennifer Rush vagy Bonnie Tyler is, akik mélyen meghatározták életem alakulását. Ez a különleges utazás vezetett a Mandoki Soulmates megalapításához – meséli Mandoki.

A Mandoki Soulmates nem egy egyszerű zenekar, hanem egy olyan közösség, amit joggal neveznek a „zenekarvezetők zenekarának”. Steve Lukather és Al Di Meola a magyar Quincy Jonesnak tartják Lesliet.

Richard Bona szerint Leslie és Quincy ugyanazzal az esszenciával rendelkeznek, abszolút képesek összefogni az erőket és csodálatos dolgokat létrehozni.

1992-ben Ian Anderson, Jack Bruce és Al Di Meola csatlakozott ahhoz az együtteshez, amely addig Leslie Mandoki projektzenekaraként működött, ekkor született meg hivatalosan a Mandoki Soulmates.

Egyértelmű, hogy ő a konyha zenei főszakácsa, mesterien keveri az egzotikus fűszereket és a misztikus zenei hatásokat, hogy valami különleges szülessen meg. Kivételes zenész, ritkán találkozik az ember olyannal, aki nemcsak nagyszerű zenész, hanem egyúttal zseniális lemezproducer is. Ő az ész, a vezér, mi pedig csak megjelenünk, és tesszük a dolgunkat

– mondta Ian Anderson Leslie Mandokiról.

Az évek során Leslie Mandoki több kimagasló fiatal művészt csatlakoztatott be a Mandoki Soulmates-be, mint például Cory Henry. A formáció az idők folyamán egyedülálló szupergroup lett, 13 közös albummal, számos arany- és platinalemezzel, élő DVD-vel, Blu-ray kiadással, megszámlálhatatlan elismeréssel és koncerttel világszerte.

A szabadság kifejezőeszköze

Leslie Mandoki víziója a Mandoki Soulmates zenekarral az, hogy visszahozza a progresszív jazz-rockot a társadalmi és politikai relevancia világába. Számára a zene mindig is a szabadság kifejezőeszköze volt. A zenekar intellektuális, költői dalszövegeivel állást foglal a társadalmi és politikai változások mellett. Több mint harminc év elteltével a Mandoki Soulmates továbbra is bizonyítja, hogy korunk egyik legkreatívabb és legelkötelezettebb zenekara.

Az A Memory Of Our Future album mély mondanivalójával bátorít és összeköt minket e kihívásokkal teli világban. „Ezekben a nehéz időkben, amikor hiányoznak a társadalmunkból a hídépítők, vagy hatástalanok, nekünk, művészeknek kötelességünk tisztelettel és alázattal visszaadni valamit a közönségnek azért a sok évtizednyi szeretetért, amivel eddig eljuttattak minket” – fogalmaz Leslie Mandoki.