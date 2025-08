Harcosok órája: Vitályos Eszter a nők elleni erőszakról és Magyar Péterről – kövesse nálunk élőben! + videó

– A mi dolgunk, hogy naponta szembesítsük a közvéleményt ezekről a témákról, nem csak a bántalmazás témáról, hanem a Magyar Péterhez köthető erőszakos viselkedésről, agresszióról. Lehet látni, hogy azok, akik kritikus hangot mernek megütni vele szemben, azzal hogyan viselkedik, hogyan teszi nevetségessé az egész országjáró köre előtt ezeket az embereket – sorolta, kiemelve, hogy

ebből mindenkinek látnia kellene, hogy ez egy erőszakos ember.

Az egyik kommentelő kérdésére, miszerint miért nem ratifikálja a magyar kormány az Isztambuli egyezményt, Vitályos elmondta, ez a kérdés sokszor felmerül, és mindig meg is válaszolják: azért nem ratifikálják, mert sok rendelkezésével nem ért egyet a magyar kormány.

Klasszikus álhíreket cáfoltak meg

A műsorban a DK legutóbbi hergeléséről is szó esett, mely szerint a nyugdíjasoknak szánt és postázott élelmiszerutalványokat csak egyszer viszi ki a postás, és ha valaki nem tudta átvenni, akkor azt visszaviszik és így bent marad a pénz az Állam Kincstárban.

– A postai protokollban ez úgy szerepel, hogy valóban egyszer kísérlik meg a kézbesítést, de ha valaki nem tartózkodik otthon, akkor tud kérni egy újbóli kézbesítést, vagyis nem fog elveszni vagy megsemmisülni ez az utalvány – tisztázta a kormányszóvivő.

Egy másik, Kereskedelmi Szövetséggel kapcsolatos álhírt is tisztáztak a műsorban, mely szerint a kormány az árrésstopot ki akarja vezetni és csupán a gazdagok érezték a hatását ennek a rendelkezésnek. – Azt tapasztalom, mint gyakorló háziasszony, hogy jelentősen csökkentek az árak. Március 17-én vezettük be az árrés csökkentést, ahol 900 termék ára 20,2 százalékkal lett olcsóbb, majd az alapvető élelmiszerekkel szemben meghosszabbítottuk, és a drogériai termékekkel szemben is bevezettük az árrés csökkentést – emlékeztettet, majd azzal folytatta:

– Igenis elérte a célját, azt viszont látni kell, hogy amíg tart a háború, amíg az energiaárak az egekben vannak világszerte, addig nagyon nehéz helyzetben vagyunk, ezzel a nehézséggel minden ország szembesül. A következő időszakban döntés születhet arról, hogy az árréscsökkentést meghosszabbítja-e a kormány.