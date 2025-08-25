Köpönyeget fordított a liberális miniszterelnök

Kijevbe látogatott Kanada kormányfője, Mark Carney – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál.

Carney a függetlenség napi ünnepség előestéjén bukkant fel az ukrán fővárosban, és ígéretet tett Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a háborús erőfeszítések további támogatására. Zelenszkij beszámolója szerint megbeszélésük során olyan témák kerültek elő, mint például a „hajlandók koalíciójában” zajló munka, a szankciók, az energiaügyi együttműködés, illetve Kanada esetleges szerepvállalása az ukrán veteránok rehabilitációjában. A miniszterelnök több millió dollárt ígért Ukrajnának a drónok számának növelésére.

A very meaningful meeting with Prime Minister of Canada Mark Carney. I am grateful that this visit is taking place today, on such an important day for Ukrainians – Independence Day. This is highly symbolic, as Canada was among the first to recognize the restoration of Ukraine’s… pic.twitter.com/BY6oA9IZkH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

A miniszterelnök és az elnök egyetértettek abban, hogy csak robusztus és hiteles biztonsági garanciákkal létezhet igazságos és tartós béke, és Ukrajnával kapcsolatban nem hozható döntés Ukrajna nélkül

– olvasható a kanadai miniszterelnöki hivatal összefoglalójában. A két ország közös nyilatkozatot is kiadott, amelyben üdvözölte, hogy Carney kijevi látogatása „megerősítette Kanada és Ukrajna közötti erős és tartós partnerséget, amely a közös demokratikus értékeken, a szuverenitás és a nemzetközi jog tiszteletben tartásán, valamint azon kölcsönös egyetértésen alapul, hogy a határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni”.

A vezetők azonnali, teljes és feltétel nélküli tűzszünetet követeltek, mint első lépést az Egyesült Nemzetek Alapokmányának elveivel összhangban álló valódi béketárgyalások megkezdéséhez

– áll a nyilatkozatban. Hangsúlyozták továbbá a megbízható biztonsági garanciák fontosságát Ukrajna számára a jövőbeli békeszerződések részeként, azonban nem részletezték, hogy milyen kötelezettségeket kellene tartalmaznia egy feltétel nélküli tűzszünetnek, sem pedig a „megbízható biztonsági garanciák” konkrét tartalmát.

Az ukrajnai látogatás épp kapóra jött Carney-nak, hogy elterelje a figyelmet arról a bejelentéséről, amely szerint Kanada lemond az Egyesült Államokkal szembeni büntetővámokról. Carney áprilisban még azzal a kampányígérettel került kormányra, hogy jelentősen lazít a Kanada és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokon.

Azóta azonban úgy tűnik, sok víz lefolyt a Szent Lőrinc-folyón, a kanadai miniszterelnök pedig immár teljesen más hangnemben beszél Donald Trumpról. Nem csupán a vámok tekintetében engedett, de méltatta az amerikai elnöknek az orosz–ukrán háború lezárására tett erőfeszítéseit.

