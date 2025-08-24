Rendkívüli

Újabb csodás magyar sportsiker, két aranyérem a világbajnokságon

UkrajnabékeKijevKeith Kellogg

Nemzetközi vezetők gyűltek össze Ukrajna fővárosában

Augusztus 24-én Ukrajna 34. függetlenségi évfordulóját ünnepelték Kijevben, amelyen több nemzetközi vezető is részt vett. Mark Carney kanadai miniszterelnök a beszédében kiemelte a két ország barátságát és a béke fontosságát. Az eseményen jelen volt Keith Kellogg amerikai különmegbízott is. A látogatások a háború utáni biztonsági garanciák körüli tárgyalásokkal egy időben zajlottak, és a nyugati vezetők a jelenlétükkel Ukrajna támogatásáról biztosították az országot.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 15:36
Számos külföldi vezető érkezett Kijevbe
Számos külföldi vezető érkezett Kijevbe Fotó: DANYLO ANTONIUK Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Augusztus 24-én Kijevben tartották Ukrajna 34. függetlenségi évfordulójának ünnepségét. Az eseményen részt vett Keith Kellogg, az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja, valamint Mark Carney kanadai kormányfő is, akik a jelenlétükkel fejezték ki a nemzetközi támogatást – írja a The Kyiv Independent.

Nemzetközi vezetők gyűltek össze Ukrajna fővárosában
Nemzetközi vezetők gyűltek össze Ukrajna fővárosában. Fotó: Anadolu

Ezen az ukrán függetlenségi napon, nemzetük történelmének ebben a kritikus pillanatában Kanada fokozza támogatását és erőfeszítéseit egy igazságos és tartós béke érdekében Ukrajna számára

 – írta Carney az X-en, miután megérkezett az ukrán fővárosba. Később egy videót is közzétett, amelyben gratulált Ukrajnának, hangsúlyozva, hogy Kanada az elsők között ismerte el Ukrajnát szuverén államként 1991-ben.

Azóta Kanada és Ukrajna elmélyítette hosszú távú barátságát. Olyan barátság ez, amely a béke, a biztonság és a demokrácia közös értékein alapul

 – mondta Carney. A kanadai miniszterelnök Kijevben mondott beszédet Volodimir Zelenszkij elnök oldalán. Zelenszkij elmondta, hogy Svédország, Dánia, Románia, Litvánia és Lettország védelmi miniszterei, valamint az Egyesült Királyság veteránügyi minisztere is jelen vannak a függetlenségi eseményen. A központi rendezvényen Keith Kellogg is feltűnt, aki Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője és Rusztem Umerov, a volt védelmi miniszter mellett állt.

Kellogg utazása egybeesik az Egyesült Államok, Ukrajna és az európai partnerek tárgyalásaival, amelyek során a háború utáni biztonsági garanciák kialakításán dolgoznak. 

Kellogg látogatása így kritikus időpontban zajlik, hiszen párhuzamosan folynak a tárgyalások a hosszú távú biztonsági biztosítékokról és az amerikai–ukrán kapcsolatok alakulásáról a Trump-adminisztráció idején.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Trump kezében van a béke sorsa, nem a nyugati globalisták döntenek.

 

Borítókép: Számos külföldi vezető érkezett Kijevbe (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Trump levelet küldött Zelenszkijnek, egyértelműen fogalmazott

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolgárháború

Mondtam már! Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lesz, ha akad majd egy szülő, aki nem viseli el tovább ezeket, és megkeresi az elkövetőket egy jó hatlövetűvel?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu