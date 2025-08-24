Augusztus 24-én Kijevben tartották Ukrajna 34. függetlenségi évfordulójának ünnepségét. Az eseményen részt vett Keith Kellogg, az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja, valamint Mark Carney kanadai kormányfő is, akik a jelenlétükkel fejezték ki a nemzetközi támogatást – írja a The Kyiv Independent.
Nemzetközi vezetők gyűltek össze Ukrajna fővárosában
Augusztus 24-én Ukrajna 34. függetlenségi évfordulóját ünnepelték Kijevben, amelyen több nemzetközi vezető is részt vett. Mark Carney kanadai miniszterelnök a beszédében kiemelte a két ország barátságát és a béke fontosságát. Az eseményen jelen volt Keith Kellogg amerikai különmegbízott is. A látogatások a háború utáni biztonsági garanciák körüli tárgyalásokkal egy időben zajlottak, és a nyugati vezetők a jelenlétükkel Ukrajna támogatásáról biztosították az országot.
Ezen az ukrán függetlenségi napon, nemzetük történelmének ebben a kritikus pillanatában Kanada fokozza támogatását és erőfeszítéseit egy igazságos és tartós béke érdekében Ukrajna számára
– írta Carney az X-en, miután megérkezett az ukrán fővárosba. Később egy videót is közzétett, amelyben gratulált Ukrajnának, hangsúlyozva, hogy Kanada az elsők között ismerte el Ukrajnát szuverén államként 1991-ben.
Azóta Kanada és Ukrajna elmélyítette hosszú távú barátságát. Olyan barátság ez, amely a béke, a biztonság és a demokrácia közös értékein alapul
– mondta Carney. A kanadai miniszterelnök Kijevben mondott beszédet Volodimir Zelenszkij elnök oldalán. Zelenszkij elmondta, hogy Svédország, Dánia, Románia, Litvánia és Lettország védelmi miniszterei, valamint az Egyesült Királyság veteránügyi minisztere is jelen vannak a függetlenségi eseményen. A központi rendezvényen Keith Kellogg is feltűnt, aki Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője és Rusztem Umerov, a volt védelmi miniszter mellett állt.
Kellogg utazása egybeesik az Egyesült Államok, Ukrajna és az európai partnerek tárgyalásaival, amelyek során a háború utáni biztonsági garanciák kialakításán dolgoznak.
Kellogg látogatása így kritikus időpontban zajlik, hiszen párhuzamosan folynak a tárgyalások a hosszú távú biztonsági biztosítékokról és az amerikai–ukrán kapcsolatok alakulásáról a Trump-adminisztráció idején.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Trump kezében van a béke sorsa, nem a nyugati globalisták döntenek.
Borítókép: Számos külföldi vezető érkezett Kijevbe (Fotó: AFP)
