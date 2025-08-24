Nemzetközi vezetők gyűltek össze Ukrajna fővárosában

Ezen az ukrán függetlenségi napon, nemzetük történelmének ebben a kritikus pillanatában Kanada fokozza támogatását és erőfeszítéseit egy igazságos és tartós béke érdekében Ukrajna számára

– írta Carney az X-en, miután megérkezett az ukrán fővárosba. Később egy videót is közzétett, amelyben gratulált Ukrajnának, hangsúlyozva, hogy Kanada az elsők között ismerte el Ukrajnát szuverén államként 1991-ben.

Azóta Kanada és Ukrajna elmélyítette hosszú távú barátságát. Olyan barátság ez, amely a béke, a biztonság és a demokrácia közös értékein alapul

– mondta Carney. A kanadai miniszterelnök Kijevben mondott beszédet Volodimir Zelenszkij elnök oldalán. Zelenszkij elmondta, hogy Svédország, Dánia, Románia, Litvánia és Lettország védelmi miniszterei, valamint az Egyesült Királyság veteránügyi minisztere is jelen vannak a függetlenségi eseményen. A központi rendezvényen Keith Kellogg is feltűnt, aki Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője és Rusztem Umerov, a volt védelmi miniszter mellett állt.