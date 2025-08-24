Trump levelet küldött Zelenszkijnek, egyértelműen fogalmazott

Trump ismételten kijelentette, hogy

itt az ideje, hogy véget vessünk az értelmetlen gyilkolásnak.

Az Egyesült Államok támogatja a tárgyalásokat, hogy olyan megoldás szülessen, amely stabil békét teremt, véget vet a vérontásnak, és biztosítja Ukrajna szuverenitását és méltóságát. Az ukrán elnök köszönetet mondott az üdvözletért és az amerikai segítségért a konfliktusban. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az USA-val folytatott közös erőfeszítések révén lehetőség nyílik a háború befejezésére és valódi, tartós béke elérésére.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Trump kezében van a béke sorsa, nem a nyugati globalisták döntenek.

Borítókép: Trump és Zelenszkij (Fotó: AFP)