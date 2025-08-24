Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, Ukrajna függetlenségi évfordulója alkalmából küldött levelet az ukrán elnöknek, számolt be róla az Origo. Trump üzenetében kifejezte legőszintébb jókívánságait Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és az ukrán nemzetnek – írja a zn.ua.
Trump levelet küldött Zelenszkijnek, egyértelműen fogalmazott
Donald Trump üzenetet küldött Volodimir Zelenszkijnek Ukrajna függetlenségi évfordulója alkalmából. Az amerikai elnök levelében a háború befejezésének és a béketárgyalások támogatásának fontosságát hangsúlyozta. Zelenszkij köszönetet mondott Trumpnak az üdvözletért, és kiemelte, hogy az Egyesült Államokkal való együttműködés révén Ukrajna elérheti a valódi békét.
Zelenszkij közösségi oldalán tette közzé Trump levelét
Az ukrán nép megtörhetetlen szellemmel rendelkezik, és országuk bátorsága sokakat inspirál. Ezen a fontos napon tudják, hogy az Egyesült Államok tiszteli a küzdelmüket, méltatja áldozataikat, és hisz az önök mint független nemzet jövőjében
– írta az amerikai elnök.
További Külföld híreink
Trump ismételten kijelentette, hogy
itt az ideje, hogy véget vessünk az értelmetlen gyilkolásnak.
Az Egyesült Államok támogatja a tárgyalásokat, hogy olyan megoldás szülessen, amely stabil békét teremt, véget vet a vérontásnak, és biztosítja Ukrajna szuverenitását és méltóságát. Az ukrán elnök köszönetet mondott az üdvözletért és az amerikai segítségért a konfliktusban. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az USA-val folytatott közös erőfeszítések révén lehetőség nyílik a háború befejezésére és valódi, tartós béke elérésére.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Trump kezében van a béke sorsa, nem a nyugati globalisták döntenek.
Borítókép: Trump és Zelenszkij (Fotó: AFP)
A poligámia elfogadására nevelnek Németország egyes kerületeiben
Illegális klánok, iszlamista óvodák és patriarchális struktúrák: Neukölln integrációs megbízottja, Güner Balci veszélyes keverékről figyelmeztet, amely a bűnözésből és a vallási befolyásból áll.
Zelenszkij: Igazságos békére vágyik az ország
Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna nem köt elvtelen kompromisszumokat.
Migráns késelt a drezdai villamoson
Az egyik elkövető még szökésben van.
Deutsch Tamás lerántotta a leplet a háborúpárti vezetőkről
„A háborúpárti európai vezetők úgy rettegnek az ukrajnai békemegállapodástól, mint ördög a tömjénfüsttől.”
