Trump levelet küldött Zelenszkijnek, egyértelműen fogalmazott

Donald Trump üzenetet küldött Volodimir Zelenszkijnek Ukrajna függetlenségi évfordulója alkalmából. Az amerikai elnök levelében a háború befejezésének és a béketárgyalások támogatásának fontosságát hangsúlyozta. Zelenszkij köszönetet mondott Trumpnak az üdvözletért, és kiemelte, hogy az Egyesült Államokkal való együttműködés révén Ukrajna elérheti a valódi békét.

2025. 08. 24.
Zelenszkij és Trump Fotó: WIN MCNAMEE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, Ukrajna függetlenségi évfordulója alkalmából küldött levelet az ukrán elnöknek, számolt be róla az Origo. Trump üzenetében kifejezte legőszintébb jókívánságait Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és az ukrán nemzetnek – írja a zn.ua.

Zelenszkij a X közösségi oldalán tette közzé Trump levelét
Fotó: zn.ua

Zelenszkij közösségi oldalán tette közzé Trump levelét

Az ukrán nép megtörhetetlen szellemmel rendelkezik, és országuk bátorsága sokakat inspirál. Ezen a fontos napon tudják, hogy az Egyesült Államok tiszteli a küzdelmüket, méltatja áldozataikat, és hisz az önök mint független nemzet jövőjében

 – írta az amerikai elnök. 

Trump ismételten kijelentette, hogy 

itt az ideje, hogy véget vessünk az értelmetlen gyilkolásnak.

Az Egyesült Államok támogatja a tárgyalásokat, hogy olyan megoldás szülessen, amely stabil békét teremt, véget vet a vérontásnak, és biztosítja Ukrajna szuverenitását és méltóságát. Az ukrán elnök köszönetet mondott az üdvözletért és az amerikai segítségért a konfliktusban. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az USA-val folytatott közös erőfeszítések révén lehetőség nyílik a háború befejezésére és valódi, tartós béke elérésére.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Trump kezében van a béke sorsa, nem a nyugati globalisták döntenek.

Borítókép: Trump és Zelenszkij (Fotó: AFP)

