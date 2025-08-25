balesetgyásztragédia

Szívszorító: így gyászolják ismerősei a balesetben meghalt mentőápolót + fotó

A kórház, ahol dolgozott, szintén megemlékezett róla.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 20:12
Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Egy fiatal mentőápoló, Kollár Márk halt meg abban a balesetben az M3-as autópályán, ahol egy személyautó és egy kamion karambolozott – hívta fel a figyelmet a Veol. Mint írták, a férfi éppen Debrecenbe tartott személyautójával, amikor megtörtént a tragédia. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint utoléréses baleset történt. 

Kollár Márk, a balesetben elhunyt fiatal mentőápoló (Forrás: Facebook)

A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház közösségi oldalán egy bejegyzésben emlékezett meg a fiatal mentőápolóról, azt írták: „Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy szeretett munkatársunk, Kollár Márk mentőápoló tragikus hirtelenséggel elhunyt. Márk elkötelezettségével, szakmai tudásával és emberségével példát mutatott mindannyiunknak. Kiváló kolléga és felkészült szakember volt, empátiája, türelme és nyitottsága mindannyiunk számára erőt és biztatást adott. Jelenléte gazdagította közösségünket és öröksége hosszú időre velünk marad”

A Veol összegyűjtötte, hogy a Facebookon hogyan búcsúztak el Kollár Márktól az emberek, amelyet itt ovlashat el.

Borítókép: Kollár Márk összeroncsolódott személygépkocsija, amely kamionnak ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

