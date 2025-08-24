balesetkaramboltragédia

Halálos baleset miatt teljes útzár az M3-ason, az M1-esen pedig több mint tíz kilométeres a torlódás + fotók

Sorra jelentik be az autópályákon történt baleseteket vasárnap, hatalmas az M1-esen és az M7-esen is. Az M3-ason halálos kimenetelű karambol történt, az egész útszakaszt lezárták.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 11:16
Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Kamion és személyautó ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Kerekharasztnál vasárnap reggel, a balesetben egy ember meghalt – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője.

Kerekharaszt, 2025. augusztus 24. Összeroncsolódott személygépkocsi, amely kamionnak ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Kerekharasztnál 2025. augusztus 24-én. A balesetben egy ember meghalt. MTI/Mihádák Zoltán
Az összeroncsolódott autó az M3-as autópályán (Fotó: Mihádák Zoltán/MTI)

Szekeres Dominik elmondta: a baleset a 48-as kilométerszelvényben történt, a rendőrség helyszíni szemle és műszaki mentési idejére lezárta az útszakaszt. A katasztrófavédelem tűzoltó tájékoztatása szerint utoléréses baleset történt. Az Útinform azt írta, a forgalmat a 39-es jelű Bag–Aszód–Tura csomópontban terelik le.

Kerekharaszt, 2025. augusztus 24. Összeroncsolódott személygépkocsi, amely kamionnak ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Kerekharasztnál 2025. augusztus 24-én. A balesetben egy ember meghalt. MTI/Mihádák Zoltán
A balesetben egy ember meghalt (Fotó: Mihádák Zoltán/MTI )

Az M1-es autópályán sem jobb a helyzet: Hegyeshalom felé vezető oldalán Bicske térségében egy személyautó árokba hajtott a 39-es kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, a kocsisor meghaladta a 13 kilométert.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy korábban két személyautó ütközött az M7-es autópályán Balatonvilágos térségében. A 90-es kilométernél a torlódás lassan oszlik a főváros felé vezető oldalon. A kocsisor négy-öt kilométeres.

Borítókép: Az összeroncsolódott személygépkocsi, amely kamionnak ütközött az M3-as autópályán (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

