Halálos baleset miatt teljes útzár az M3-ason, az M1-esen pedig több mint tíz kilométeres a torlódás + fotók

Kamion és személyautó ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Kerekharasztnál vasárnap reggel, a balesetben egy ember meghalt – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője.

Az összeroncsolódott autó az M3-as autópályán (Fotó: Mihádák Zoltán/MTI)

Szekeres Dominik elmondta: a baleset a 48-as kilométerszelvényben történt, a rendőrség helyszíni szemle és műszaki mentési idejére lezárta az útszakaszt. A katasztrófavédelem tűzoltó tájékoztatása szerint utoléréses baleset történt. Az Útinform azt írta, a forgalmat a 39-es jelű Bag–Aszód–Tura csomópontban terelik le.

A balesetben egy ember meghalt (Fotó: Mihádák Zoltán/MTI )

Az M1-es autópályán sem jobb a helyzet: Hegyeshalom felé vezető oldalán Bicske térségében egy személyautó árokba hajtott a 39-es kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, a kocsisor meghaladta a 13 kilométert.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy korábban két személyautó ütközött az M7-es autópályán Balatonvilágos térségében. A 90-es kilométernél a torlódás lassan oszlik a főváros felé vezető oldalon. A kocsisor négy-öt kilométeres.