Tragédia az autópályán: összeölelkezve ugrott a kamion elé két fiatal

A 14 éves lány és a 18 éves fiú meghalt.

Magyar Nemzet
Forrás: Maszol2025. 08. 25. 13:12
illusztráció Fotó: MTI/Máthé Zoltán
Tragikus baleset történt kedd reggel az A1-es autópályán, Bukarest és Pitești között. Két fiatal meghalt, miután ölelkezve vetették magukat egy teherautó elé – adta hírül a Maszol

A portál megtudta, hogy a lány 14 éves volt, és Giurgiu megyéből származott, a fiú pedig 18 éves volt, és Buzău megyében lakott. A két fiatal azért vetette magát az autók közé, mert a szüleik nem akarták, hogy kapcsolatban éljenek. A fiatalok családjait szerdán várják a törvényszéki orvostani szolgálatnál az áldozatok azonosítására.

A fiatalok olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínre érkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A sofőrt megszondáztatták, de az eredmény negatív volt, így teljesen józanul mondta azt, hogy a szerelmesek ölelkezve vetették magukat a jármű elé.

 

