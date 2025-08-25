Tragédia az autópályán: összeölelkezve ugrott a kamion elé két fiatal

Tragikus baleset történt kedd reggel az A1-es autópályán, Bukarest és Pitești között. Két fiatal meghalt, miután ölelkezve vetették magukat egy teherautó elé – adta hírül a Maszol.
A portál megtudta, hogy a lány 14 éves volt, és Giurgiu megyéből származott, a fiú pedig 18 éves volt, és Buzău megyében lakott. A két fiatal azért vetette magát az autók közé, mert a szüleik nem akarták, hogy kapcsolatban éljenek. A fiatalok családjait szerdán várják a törvényszéki orvostani szolgálatnál az áldozatok azonosítására.
A fiatalok olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínre érkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A sofőrt megszondáztatták, de az eredmény negatív volt, így teljesen józanul mondta azt, hogy a szerelmesek ölelkezve vetették magukat a jármű elé.
