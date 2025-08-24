agresszoremeletsebészetikórház

Az édesanyjához ment az esztergomi kórházba az agresszor, az őrjöngése abban csúcsosodott ki, hogy az ápolónőt lerúgta a lépcsőn

Megverte a betegszállítót, az ápolót, az orvost, és a biztonsági őrt is.

Először a sürgősségi osztályon balhézott a férfi. Szóváltásba keveredett az egyik tanúval, akit kétszer ököllel arcon ütött még 2024. április 3-án.

Három nappal később a kórház intenzív osztályán ápolt édesanyjához akart bemenni, de nem engedték be, ezért üvöltözött, összetört több berendezési tárgyat is. Ezzel 343 ezer forintos kárt okozott. Amint lement az emeletről, a lépcsőn egy ápolónővel és egy betegszállítóval futott össze. Utóbbit kétszer úgy arcon ütötte, hogy a földre rogyott, ahol tovább ütötte, majd hátba rúgta az ápolónőt is. Mindketten legurultak a lépcsőn. Azonban a történet ezzel nem ért véget. 

Jött egy orvos, az agresszor őt is megverte, de neki sikerült elhagyni a helyszínt, és bezárkózott a sebészeti osztályra. Utána a biztonsági őr is megérkezett, de őt is megverte. Végül a rendőröknek sokkolóval sikerült leállítani a férfit, majd bilincsbe verve vitték el.  

Az ügyészség a férfi ellen tavaly decemberben emelt vádat: börtönbüntetést és közügyektől eltiltást kértek rá. Ügyét augusztus 25-én tárgyalja az Esztergomi Járásbíróság, ennek részleteiről a Kemma cikkében bővebben is olvashat. 

 

