Az édesanyjához ment az esztergomi kórházba az agresszor, az őrjöngése abban csúcsosodott ki, hogy az ápolónőt lerúgta a lépcsőn

Jött egy orvos, az agresszor őt is megverte, de neki sikerült elhagyni a helyszínt, és bezárkózott a sebészeti osztályra. Utána a biztonsági őr is megérkezett, de őt is megverte. Végül a rendőröknek sokkolóval sikerült leállítani a férfit, majd bilincsbe verve vitték el.

Az ügyészség a férfi ellen tavaly decemberben emelt vádat: börtönbüntetést és közügyektől eltiltást kértek rá. Ügyét augusztus 25-én tárgyalja az Esztergomi Járásbíróság, ennek részleteiről a Kemma cikkében bővebben is olvashat.