Lerántottak a 4-es 6-osról egy idős nőt a Mester utcánál

Egy fiatal nő látható ok nélkül belekötött, majd megütötte és a táskájánál fogva lerántotta a villamosról az idősebbet, aki a földre esett. A 72 éves sértett súlyosan megsérült, az elkövető elmenekült. A ferencvárosi nyomozók azonosították a támadót, K. Ramónát, akinek körözését rendelték el.