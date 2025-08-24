Mester utcatáskarendőrségi

Lerántottak a 4-es 6-osról egy idős nőt a Mester utcánál

Súlyos testi sértéssel gyanúsítják azt a fiatal nőt, aki lerántott a villamosról egy 72 éves asszonyt.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 08. 24. 12:01
illusztráció Fotó: Kurucz Árpád
Nyomozást rendelt el a IX. kerületi rendőrkapitányság, mert július végén megtámadtak egy idős nőt a Mester utcai 4-es és 6-os villamosmegállóban – írja a rendőrségi portál. 

Egy fiatal nő látható ok nélkül belekötött, majd megütötte és a táskájánál fogva lerántotta a villamosról az idősebbet, aki a földre esett. A 72 éves sértett súlyosan megsérült, az elkövető elmenekült. A ferencvárosi nyomozók azonosították a támadót, K. Ramónát, akinek körözését rendelték el.

A BRFK rendőrei augusztus 23-án éjjel a 4-es és 6-os villamos vonalán tartottak ellenőrzést, és néhány megállóra a támadás helyszínétől, a VIII. kerületben igazoltatták a 21 éves nőt. Miután elfogták, súlyos testi sértés bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, beismerő vallomást tett. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

