Helyszíni fotókon a balesetet szenvedett mentőautó, a becsapódás után öt ember került kórházba

Személyautóval ütközött és felborult egy mentőautó szombaton késő este Budapesten, a balesetben öten megsérültek – közölte az Országos Mentőszolgálat vasárnap. Az MTI helyszíni fotókat is közölt.

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A mentőautó éppen egy beteget és a hozzátartozóját szállította a megkülönböztető jelzéseit használva, amikor Budapest XIX. kerületében egy személyautóval ütközött. A balesetben a beteg, a hozzátartozója, a személyautó vezetője, a mentőápoló és a mentőgépkocsi vezetője megsérült, helyszíni ellátás után kórházba szállították őket.