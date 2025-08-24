balesetBudapestOrszágos Mentőszolgálatkórház

Helyszíni fotókon a balesetet szenvedett mentőautó, a becsapódás után öt ember került kórházba

Vizsgálatot indítottak, hogy megállapítsák, ki a felelős a balesetért.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 24. 11:34
Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Személyautóval ütközött és felborult egy mentőautó szombaton késő este Budapesten, a balesetben öten megsérültek – közölte az Országos Mentőszolgálat vasárnap. Az MTI helyszíni fotókat is közölt. 

Budapest, 2025. augusztus 24. Oldalára borult mentőautó, miután személygépkocsival ütközött Budapesten, a XIX. kerületben 2025. augusztus 23-án. A balesetben öten megsérültek. MTI/Mihádák Zoltán
Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A mentőautó éppen egy beteget és a hozzátartozóját szállította a megkülönböztető jelzéseit használva, amikor Budapest XIX. kerületében egy személyautóval ütközött. A balesetben a beteg, a hozzátartozója, a személyautó vezetője, a mentőápoló és a mentőgépkocsi vezetője megsérült, helyszíni ellátás után kórházba szállították őket.

Budapest, 2025. augusztus 24. Oldalára borult mentőautó, miután személygépkocsival ütközött Budapesten, a XIX. kerületben 2025. augusztus 23-án. A balesetben öten megsérültek. MTI/Mihádák Zoltán
Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A felelősség megállapítására vizsgálat indult.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Varga Judit váratlanul megjelent, Magyar Péter pánikba esett és azóta összevissza beszél

Felhévizy Félix avatarja

A Tisza Párt elnökének a tyúkszemére léptek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu