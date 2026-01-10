Aranyló Velence

Velencébe bejutni nem kis kihívás, főleg december 31-én, az autópályán a Mestre felé vezető lehajtón azonnal elkezdődik az autók torlódása, órák kérdése, így előre tervezve, még továbbhajtva 56 kilométeren át, végül a Velencei-lagúnát az Adriai tengertől elválasztó Cavallino Treporti félsziget csúcsára hajtunk, ahol a nyáron módfelett népszerű Punta Sabbioni üdülőhely egyik parkolójában hagyhatjuk az autónkat. Mintegy ötezer forint 24 órára a parkolás, a Szent Márk tér közelében kikötő vaporettóra egy irányban újabb kilenc és fél euró fejenként a jegy ára. A zord időben, a szürke tengerről egyre többet látni Velencéből, a Szent Márk téri torony, és néhány bazilika képe is előjön, majd a paloták kiszínesednek, a színes körhinták fényei cirkulálnak előttünk, már látszanak a távoli emberpontok, milliónyi hangya, akik – mint majd kiderül – gurulós bőröndökkel igyekeznek valahová, vagy éttermek teraszán a gázégők mellett ülve piros Aperolokat, Camparikat, negronis poharakat szorongatnak a kezükbent. Életre szóló látvány. Mást is megfogott már.

„Így újra meglátta a bámulatos kikötőhelyet, fantasztikus építmények e káprázatos kompozícióját, amelyet közeledő hajósok megilletődött pillantása elé tárt a Respublica: a palota könnyed nagyszerűségét és a Sóhajok hídját, a parti oszlopokat oroszlánnal és szenttel, a mesetemplom pompázatosan kiugró oldalszárnyát, a kapualjra s a gigászi órára nyíló kilátást, és szemlélődése közben arra gondolt, hogy szárazföldön, a pályaudvaron érkezni Velencébe annyi, mint egy palotába a hátsó kapun át lépni, és hogy nem volna szabad másképpen jönni ebbe a hihetetlennél hihetetlenebb városba, mint ahogy most ő: hajón, a nyílt tenger felől” – írja Thomas Mann a Halál Velencében című alkotásában.

A városban egyaránt fellehetők a mór, a bizánci, a gótikus, a reneszánsz, a manierista és a barokk építészet emlékei, amelyek szerves egységet képezve alakították ki Velence ma ismert sajátos képét. A terek és sikátorok ölelésében található szállásunk a normál ár háromszorosába, százötvenezer forintba kerül, de úgy érzem magam, mintha a középkorba „süppedtem” volna vissza, és ez szó szerint is értendő, hiszen a szőnyeg alatt behajlik a parketta a lépéseink alatt az aranyszínű falú, élénkzöld és mélykék bútorokkal berendezett lakásban – az asztalon egy üveg proseccó a szilveszteri foglalás jutalmaként. Az előtérben három könyv, csak hogy hamar az új miliőbe tudja helyezni magát az ember: egy Velence történelméről szól némi litográfiás metszetekkel tarkítva, egy a Gucci divatmárka története, a könyvben, az egyik képen III. Károly brit király egy Gucci feliratos dobozt tart a kezében, míg a harmadik könyv a Versace család történetet meséli el, a képekből kiderül, hogy Naomi Campbell brit és Cindy Crawford amerikai szupermodell is az alapítók felfedezettje volt.