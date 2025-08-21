Megjelentek a súlyosan mérgező harapású kék sárkányok, tizenegy kilométeres partszakaszt kellett lezárni

A környéken ugyanis ritka tengeri élőlények jelentek meg, amelyek csípése akár halálos is lehet – írja a DailyMail. A kék sárkányt, avagy tengeri fecskét, vagy Glaucus atlanticust az óceán legszebb, de egyben leghalálosabb ragadozójaként is emlegetik, pedig elsőre annyira nem tűnik riasztónak, hiszen a csigák osztályába tartozó faj, és azért olyan veszélyes, mert az áldozatából kivonja a mérgező csalánsejteket, és a szervezetében koncentrálva tárolja őket a továbbiakban. A csípése tehát jóval erősebb lehet, mint a zsákmányáé.