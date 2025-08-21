tengeriáldozatpartszakaszcsiga

Megjelentek a súlyosan mérgező harapású kék sárkányok, tizenegy kilométeres partszakaszt kellett lezárni

Mindössze három-négy centi, de a tengerek és óceánok legszebb és leghalálosabb ragadozója.

Magyar Nemzet
Forrás: DailyMail2025. 08. 21. 14:40
illusztráció Forrás: Pixabay
Megtiltották a turistáknak, hogy a tengerbe menjenek egy teljes, nagyjából 11 kilométeres partszakaszon Spanyolország Costa Blanca partszakaszán, a Guardamar del Segura nevű településnél. A fürdési tilalmat piros zászlók is jelzik. 

A környéken ugyanis ritka tengeri élőlények jelentek meg, amelyek csípése akár halálos is lehet – írja a DailyMail. A kék sárkányt, avagy tengeri fecskét, vagy Glaucus atlanticust az óceán legszebb, de egyben leghalálosabb ragadozójaként is emlegetik, pedig elsőre annyira nem tűnik riasztónak, hiszen a csigák osztályába tartozó faj, és azért olyan veszélyes, mert az áldozatából kivonja a mérgező csalánsejteket, és a szervezetében koncentrálva tárolja őket a továbbiakban. A csípése tehát jóval erősebb lehet, mint a zsákmányáé.

A község polgármestere, Jose Luis Saez közleményben erősítette meg a fürdési tilalmat. Úgy fogalmazott: 

… annak ellenére, hogy ez az állat feltűnően szép színű és mindössze négy centiméter hosszú, a csípése miatt mindenképpen kerülni kell a vele való érintkezést.

A kék sárkány csípésének tipikus tünetei közé tartozik a hányinger, fájdalom, hányás és bizonyos esetekben veszélyes allergiás reakciók.

Hozzáfűzik, bár a legtöbb csípés nem halálos, a súlyos allergiában szenvedők, a gyermekek, a szív- és légzőszervi betegségben szenvedőkre végzetes lehet. A ragadozó megtalálható a világ óceánjaiban, a mérsékelt övi és trópusi vizekben.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

