Apa, lopják a kocsit! – kiáltott a strandbüfénél a gyermek, de ami utána jött, az valóban észbontó

A férfi egy ismerősével próbálta üldözőbe venni az autót, de végül szem elől tévesztették. Az esetet rögtön bejelentették a kunszentmiklósi rendőröknek, akik a gépkocsi keresésébe kezdtek. Nem sokkal később megkerült az autó: egy közeli utcában parkolt, sértetlenül és lezárva.

A nyomozás közben kiderült, hogy egy 18 éves helyi fiatal pattant be a kocsiba. Másnap a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki jármű önkényes elvétele miatt. A fiú beismerte, hogy csak azért vitte el az autót, mert „csábítónak tűnt” – nyitva volt és benne volt a kulcs, ő pedig úgy gondolta, tesz egy kört vele.