Apa, lopják a kocsit! – kiáltott a strandbüfénél a gyermek, de ami utána jött, az valóban észbontó

„Csábítónak tűnt” – mondta utóbb a tolvaj.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 14:07
illusztráció Fotó: Éberling András
Egy kunszentmiklósi férfi július 5-én a strand parkolójában hagyta autóját, ám figyelmetlenségből nem zárta le, sőt az indítókulcsot is a gyújtásban felejtette. Amíg a büfében volt, a fia rohant hozzá rémülten: „Apa, lopják a kocsit!” – írja a rendőrségi portál. 

A férfi egy ismerősével próbálta üldözőbe venni az autót, de végül szem elől tévesztették. Az esetet rögtön bejelentették a kunszentmiklósi rendőröknek, akik a gépkocsi keresésébe kezdtek. Nem sokkal később megkerült az autó: egy közeli utcában parkolt, sértetlenül és lezárva.

A nyomozás közben kiderült, hogy egy 18 éves helyi fiatal pattant be a kocsiba. Másnap a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki jármű önkényes elvétele miatt. A fiú beismerte, hogy csak azért vitte el az autót, mert „csábítónak tűnt” – nyitva volt és benne volt a kulcs, ő pedig úgy gondolta, tesz egy kört vele.

A rendőrök lefoglalták tőle a kulcsot, majd visszaadták a tulajdonosnak. Az ügyben a nyomozás lezárult és bíróság elé állítást javasolnak.

 

