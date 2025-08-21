Nagy volt és fekete, ami a Tiszában úszott, szerencse, hogy elhozták

A szerencsés találat annak köszönhető, hogy a Tiszán Kisköre-alsótól lefelé soha nem volt olyan alacsony a vízállás, mint most. A folyó homokos medréből egy egyedülálló jégkorszaki lelet került elő.

Krizsán Sándor ősállatkutató, egyben a lelet megtalálója arról beszélt a portálnak, hogy célzottan keresett olyan helyszínt, ahol a rekordalacsony víz szabadíthat fel fosszíliákat. Elárulta azt is, hogy régóta szeretett volna a Tiszában jégkorszaki fosszíliát találni.

Most végre sikerült

– fűzte hozzá.