Több tízezer éves mamutcsont bukkant elő Tiszaroff közelében a Tiszából – írja a Szoljon. Ma már azt is tudni, hogy a lelet egy kifejlett, de még nem idős gyapjas mamuthoz tartozhatott.
Nagy volt és fekete, ami a Tiszában úszott, szerencse, hogy elhozták
A megtaláló régóta vágyott erre.
A szerencsés találat annak köszönhető, hogy a Tiszán Kisköre-alsótól lefelé soha nem volt olyan alacsony a vízállás, mint most. A folyó homokos medréből egy egyedülálló jégkorszaki lelet került elő.
Krizsán Sándor ősállatkutató, egyben a lelet megtalálója arról beszélt a portálnak, hogy célzottan keresett olyan helyszínt, ahol a rekordalacsony víz szabadíthat fel fosszíliákat. Elárulta azt is, hogy régóta szeretett volna a Tiszában jégkorszaki fosszíliát találni.
Most végre sikerült
– fűzte hozzá.
A mamutcsigolya megtalálásáról videót a Szoljon cikkében talál.
