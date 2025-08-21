telephelyrézkonténer

Kulcsember sikkasztotta a rézkábeleket

Nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntette miatt emelt vádat a Marcali Járási Ügyészség azzal az ötvenes éveiben járó férfival szemben, aki az őrzésére bízott telephelyről sikkasztott nagyobb értékben rézkábeleket.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 08. 21. 12:05
a konténer Forrás: Magyarország Ügyészsége
A férfi portásként dolgozott egy cégnél, és a feladata volt többek között, hogy a sértett Marcaliban található telephelyét az éjszakai órákban őrizze, az ott elhelyezett értéktárgyakat megóvja.

A vádlott nagyjából egy éve, tavaly augusztusban az egyik ismerősét azzal kereste meg, hogy az általa őrzött telephelyről tud eladó fémhulladékot, illetőleg rézkábeleket, és ezeket jogosult is eladni. Az ismerős – bízva a vádlott állításában – megjelent a telephelyen, ahol a vádlott a sértett egyik konténerét kinyitotta, majd abból egy 60 méter hosszúságú, több, mint két és fél millió forint értékű réz anyagú speciális gyártósori kábelt, illetőleg további 60 méter, közel egymillió forint értékű rézkábelt adott át a másik férfinak, aki a több mint 3,5 millió forint értékű alapanyagot később fémhulladékként értékesítette.

A vádlott – azért, hogy a lebukást elkerülje – a konténert záró lakatot lecserélte, majd bejelentést tett a segélyhívón, hogy a telephelyről ismeretlen tettes rézkábeleket tulajdonított el jogtalanul, azonban védekezése a nyomozás során megdőlt.

Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

