Kulcsember sikkasztotta a rézkábeleket

A vádlott nagyjából egy éve, tavaly augusztusban az egyik ismerősét azzal kereste meg, hogy az általa őrzött telephelyről tud eladó fémhulladékot, illetőleg rézkábeleket, és ezeket jogosult is eladni. Az ismerős – bízva a vádlott állításában – megjelent a telephelyen, ahol a vádlott a sértett egyik konténerét kinyitotta, majd abból egy 60 méter hosszúságú, több, mint két és fél millió forint értékű réz anyagú speciális gyártósori kábelt, illetőleg további 60 méter, közel egymillió forint értékű rézkábelt adott át a másik férfinak, aki a több mint 3,5 millió forint értékű alapanyagot később fémhulladékként értékesítette.

A vádlott – azért, hogy a lebukást elkerülje – a konténert záró lakatot lecserélte, majd bejelentést tett a segélyhívón, hogy a telephelyről ismeretlen tettes rézkábeleket tulajdonított el jogtalanul, azonban védekezése a nyomozás során megdőlt.