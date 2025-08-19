Egy Boeing utasszállító repülőgép kényszerleszállást hajtott végre, miután a hajtóműve kigyulladt – adta hírül a Metro.
Lángba borult egy Boeing utasszállító, az utasok már megírták a búcsúüzeneteiket + videó
Kényszerleszállást hajtott végre Olaszországban.
A Düsseldorfba tartó Condor Airlines járata szombaton, helyi idő szerint este 8:29-kor indult Korfuról, azonban a DE 3665-ös járat 273 utasa közül néhányan észrevették, hogy lángol a hajtómű, és a jobb szárnyból lángcsóvák csaptak fel.
Hirtelen néhány másodpercre áramszünet volt, és éreztük, hogy már nem emelkedünk
– fogalmazott az egyik utas. Valaki más arról számolt be, hogy azt hitte, vége van, már írta a búcsúüzeneteket a szeretteinek. A repülőgép a dél-olaszországi Brindisiben hajtott végre kényszerleszállást. Bár senki sem sérült meg, és a légitársaság szerint az utasok egy pillanatig sem voltak veszélyben, utóbb kiderült, a gondot a hajtómű levegőellátásának zavara okozta.
További Külföld híreink
Végül az utasokat másnap délelőtt fél 11-kor szállították Németországba.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Mentességet ajánl Svájc Putyinnak
A kormány szerint a béke fontosabb az elfogatóparancsnál.
Orbán Viktor: Beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump–Putyin-találkozó csökkentheti
Kiderült, hogy az elszigetelésre alapozott politika kudarcot vallott.
Az AfD elutasítja a német katonák ukrajnai bevetését
A kormányfő kijelentése után a párt éles bírálatot fogalmazott meg.
Ukrajna újabb ezer elesett katonát kapott vissza
Az orosz fél újabb holttesteket adott át.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Mentességet ajánl Svájc Putyinnak
A kormány szerint a béke fontosabb az elfogatóparancsnál.
Orbán Viktor: Beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump–Putyin-találkozó csökkentheti
Kiderült, hogy az elszigetelésre alapozott politika kudarcot vallott.
Az AfD elutasítja a német katonák ukrajnai bevetését
A kormányfő kijelentése után a párt éles bírálatot fogalmazott meg.
Ukrajna újabb ezer elesett katonát kapott vissza
Az orosz fél újabb holttesteket adott át.