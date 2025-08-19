Lángba borult egy Boeing utasszállító, az utasok már megírták a búcsúüzeneteiket + videó

A Düsseldorfba tartó Condor Airlines járata szombaton, helyi idő szerint este 8:29-kor indult Korfuról, azonban a DE 3665-ös járat 273 utasa közül néhányan észrevették, hogy lángol a hajtómű, és a jobb szárnyból lángcsóvák csaptak fel.

Hirtelen néhány másodpercre áramszünet volt, és éreztük, hogy már nem emelkedünk

– fogalmazott az egyik utas. Valaki más arról számolt be, hogy azt hitte, vége van, már írta a búcsúüzeneteket a szeretteinek. A repülőgép a dél-olaszországi Brindisiben hajtott végre kényszerleszállást. Bár senki sem sérült meg, és a légitársaság szerint az utasok egy pillanatig sem voltak veszélyben, utóbb kiderült, a gondot a hajtómű levegőellátásának zavara okozta.