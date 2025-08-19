halálrendőrségkólásüvegrejtélySchmuck Andor

Különös rejtélyek lengik körül Schmuck Andor halálát

Megszólalt a rendőrség is az ügyben.

Schmuck Andor temetése
Schmuck Andort mindg is körüllengte egyfajta titokzatosság, elég csak arra gondolni, hogy végig titokban tartotta, hogy pontosan milyen betegségben szenved – írja a BorsOnline. Rávilágítanak, a volt politikus halála körül is akad néhány rejtély. 

Ezek között említik többek között, hogy a rendőrség órákon át helyszínelt Schmuck Andor halálának helyszínén, a környéket lezárták, a lakásból pedig különféle tárgyakat foglaltak le, a portál információi szerint többek között egy kólásüveget. Bár az idegenkezűséget azonnal kizárták, közigazgatási hatósági eljárást indítottak, hogy minél hamarabb kiderüljön a halál oka. A portál most újra megkereste a rendőrséget, amely arról tájékoztatott, hogy a 

a közigazgatási hatósági eljárás még mindig folyamatban van.

Korábban Fodor Zsóka arról beszélt, hogy Andort az irodájában találták meg az íróasztalára borulva. 

A helyiség még mindig le van zárva, még a testvéreit sem engedik be mind a mai napig. Pedig ők azt remélik, van ott valamilyen rendelkezés, valamilyen papír, amiben Andor meghagyta, milyen temetést szeretne. Mert így nem tudunk semmit

– fogalmazott. Annyit azonban elárult akkor, hogy a temetést augusztus közepére tervezik. Schmuck Andor búcsúztatásáról ebben a cikkben írtunk bővebben. 

 

