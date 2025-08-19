Túl laza volt a doktornő, vizsgálat nélkül adott vezetői engedélyt és egyebet

A másodrendű vádlott 2021. szeptember 6-án elment a doktornőhöz, aki közölte vele, hogy a gyerekeknek ingyen, a felnőtteknek pedig fejenként negyvenezer forintért, a vakcina beadása nélkül leigazolja a Covid–19 elleni védőoltás felvételét. A felnőttek a feltételeket elfogadták, a kért pénzt másodrendű vádlott át is adta a doktornőnek, aki az EESZT rendszerbe valótlanul rögzítette az oltások beadásának tényét és adatait.

A doktornő emellett 2022. február 1. és 2022. július 15-e között öt páciensét is úgy nyilvánította járművezetésre alkalmasnak, hogy meg sem vizsgálta őket, az orvosi vizsgálat díját azonban jogosulatlanul elkérte tőlük.