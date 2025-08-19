A doktornő egy Bács-Kiskun vármegyei községben dolgozott háziorvosként. Egyik férfi paciense – az ügy másodrendű vádlottja – megtudta, hogy a doktornő anyagi ellenszolgáltatásért cserébe hajlandó a koronavírus elleni védőoltás beadása nélkül igazolni az oltás felvételét. A férfi megosztotta ezt az információt feleségével és egy baráti párral is. A pár úgy döntött, hogy nemcsak maguknak, hanem gyerekeiknek is ilyen módon szereznek védettségi igazolványt.
Túl laza volt a doktornő, vizsgálat nélkül adott vezetői engedélyt és egyebet
Vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség egy doktornővel szemben, aki pénzért, a Covid–19 elleni vakcina beadása nélkül igazolta az oltás felvételét, emellett több személyt is úgy nyilvánított járművezetésre alkalmasnak, hogy meg sem vizsgálta őket.
A másodrendű vádlott 2021. szeptember 6-án elment a doktornőhöz, aki közölte vele, hogy a gyerekeknek ingyen, a felnőtteknek pedig fejenként negyvenezer forintért, a vakcina beadása nélkül leigazolja a Covid–19 elleni védőoltás felvételét. A felnőttek a feltételeket elfogadták, a kért pénzt másodrendű vádlott át is adta a doktornőnek, aki az EESZT rendszerbe valótlanul rögzítette az oltások beadásának tényét és adatait.
A doktornő emellett 2022. február 1. és 2022. július 15-e között öt páciensét is úgy nyilvánította járművezetésre alkalmasnak, hogy meg sem vizsgálta őket, az orvosi vizsgálat díját azonban jogosulatlanul elkérte tőlük.
További Belföld híreink
A nyomozás lezárásaként a főügyészség hat személlyel szemben vádat emelt, míg négy gyanúsítottal szemben feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott. A főügyészség a doktornőt kilencrendbeli önálló intézkedésre jogosult személy által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettével és négyrendbeli közokirat-hamisítás bűntettével vádolja, és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza.
A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Különös rejtélyek lengik körül Schmuck Andor halálát
Megszólalt a rendőrség is az ügyben.
Hétvége a Balatonon: a vitorlás árbócába kapaszkodva próbált életben maradni egy fiatal férfi + videó
Egy SUP-os életét is megmentették.
Az árvalányhaj sem bírja már a kiskunsági szárazságot, lépett a kormány
Szélsőségesen kiszáradt a Homokhátság, a kormány vízpótló programot indít.
Áron alul, Bajnai Gordonék segítségével kampányol a kormány ellen a Momentum
A DatAdathoz köthető céggel üzletel a Momentum.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Különös rejtélyek lengik körül Schmuck Andor halálát
Megszólalt a rendőrség is az ügyben.
Hétvége a Balatonon: a vitorlás árbócába kapaszkodva próbált életben maradni egy fiatal férfi + videó
Egy SUP-os életét is megmentették.
Az árvalányhaj sem bírja már a kiskunsági szárazságot, lépett a kormány
Szélsőségesen kiszáradt a Homokhátság, a kormány vízpótló programot indít.
Áron alul, Bajnai Gordonék segítségével kampányol a kormány ellen a Momentum
A DatAdathoz köthető céggel üzletel a Momentum.