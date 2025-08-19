Szórakozásból akart a Rábába ugrani három fiatal, aztán jöttek a mentők és a tűzoltók is

Három fiatal a Rábába ugrott a kettős hídról a vízbe hétfő este – értesült a Kisalföld. Az eset több mint egy gyerekes csíny, tragédia is lehetett volna belőle.
Először a fiatalok belemártották a kezüket a vízbe, hogy ellenőrizzék, megfelelő-e a víz hőmérséklete, csak aztán ugrottak – részletezte az incidenst a portálnak egy szemtanú. Azt is mondta, szerinte a fiatalok ukránul beszéltek, és ugrás előtt le is vettek magukról néhány ruhadarabot.
Nem sokon múlott, hogy az ott elhaladó motorcsónakba érkezzenek
– fogalmazott. A helyszínen mentő és a rendőrség is megjelent, hogy miért, arról a Kisalföld cikkében részletesebben is olvashat.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb hírei
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
