szemtanúRábaincidens

Szórakozásból akart a Rábába ugrani három fiatal, aztán jöttek a mentők és a tűzoltók is

Utóbb kiderült, hogy nem olyan jó vicc.

Magyar Nemzet
Forrás: Kisalföld2025. 08. 19. 12:04
Fotó: Olvasói Forrás: Kisalföld
Három fiatal a Rábába ugrott a kettős hídról a vízbe hétfő este – értesült a Kisalföld. Az eset több mint egy gyerekes csíny, tragédia is lehetett volna belőle.

Először a fiatalok belemártották a kezüket a vízbe, hogy ellenőrizzék, megfelelő-e a víz hőmérséklete, csak aztán ugrottak – részletezte az incidenst a portálnak egy szemtanú. Azt is mondta, szerinte a fiatalok ukránul beszéltek, és ugrás előtt le is vettek magukról néhány ruhadarabot. 

Nem sokon múlott, hogy az ott elhaladó motorcsónakba érkezzenek

– fogalmazott. A helyszínen mentő és a rendőrség is megjelent, hogy miért, arról a Kisalföld cikkében részletesebben is olvashat. 

 

Google News
