A ritka jelenség megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, szabad szemmel is tökéletesen látható lesz.
Ritka égi jelenség lesz megfigyelhető szerda hajnalban
Három bolygó, a Hold és több fényes csillag, valamint csillaghalmaz kerül közel egymáshoz augusztus 20-án hajnalban – tájékoztatott a Svábhegyi Csillagvizsgáló.
A közlemény szerint hajnali négy óra után több bolygó, csillag és csillaghalmaz egymást követve emelkednek a horizont fölé. Az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux, a két ragyogó bolygó, a Jupiter és a Vénusz, valamint a Hold négyszöget formálnak, amelyet halványabb csillagok, köztük a Wasat, a Mekbuda és a Kappa Geminorum, egészítenek ki.
Már 2 óra 45 perctől a horizont fölé emelkedik a Castor, a Hold keskeny sarlója és a fényes Jupiter. A Hold bal oldalán kicsit magasabban látható a Castor, jobbra pedig a Jupiter ragyog. Röviddel később csatlakozik a Pollux és a vakítóan fényes Vénusz, így kialakul a négyszöget formáló látványos csoportosulás – részletezték a jelenséget.
Az együttállásokat 4 óra után 20 perccel lehet a legjobban megfigyelni, amikor a csillagok, a bolygók és a holdsarló már elég magasra emelkedtek, de az ég még kellően sötét. Aki kézi látcsővel is kísérletezne, az 4 óra 10 perc körül észlelheti a Vénusz közelében az NGC 2420 csillaghalmazt.
A hajnal másik látványos párosát a Merkúr és a Praesepe (Jászol) csillaghalmaz adja a Rák csillagképben, amit 4 óra 30 perc körül lehet majd megfigyelni. A Merkúr szabad szemmel is jól látható lesz, a csillaghalmaz azonban csak binokulárral vagy kisebb távcsővel lesz észlelhető.
