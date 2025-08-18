rendőrségBács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságélettársakházéletveszélyes

Késsel támadt a rokonaira egy férfi Bács-Kiskunban, egyikük életveszélyes állapotban került kórházba

Az élettársa volt a cinkosa.

2025. 08. 18.
Rokonaira késsel támadó férfit vett őrizetbe a rendőrség Lajosmizsén, élettársát pedig, aki nem engedte be a rendőröket a házba, bűnpártolás miatt hallgatták ki – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon hétfőn.

Az 51 éves lajosmizsei férfi egy múlt vasárnapi családi rendezvényen késsel megszúrta testvérét és sógorát. Az elsődleges orvosi vélemény szerint az idősebb, 27 éves férfi életveszélyesen, míg a 23 éves könnyebben sérült meg.

Az eset után a támadó férfi élettársa elrejtette a kést, és nem engedte be a kiérkező rendőröket a házba. A járőrök végül leszerelték az ajtó pántjait, és így tudták elfogni az 51 éves férfit és az 54 éves nőt.

A férfit életveszélyt okozó testi sértés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Élettársát bűnpártolás miatt hallgatták ki – közölte a rendőrség.
 

