Vállon szúrta az ellenőrt az utas, mert nem volt kedve jegyet venni

A férfi a jegyvizsgálókkal szemben támadólag lépett fel, fenyegette őket, hol visszaszállt a vonatra, hol újra a peronra lépett, a vonat késését okozva ezzel. Miközben a peronon az egyik jegyvizsgáló dokumentációt töltött ki, a férfi egy hirtelen mozdulattal egy éles tárggyal vállon szúrta őt.

Vádiratában az ügyészség szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.