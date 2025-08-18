jegyvádNémetországperonvonaterőszak

Vállon szúrta az ellenőrt az utas, mert nem volt kedve jegyet venni

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a Győri Járási Ügyészség egy férfival szemben, amiért fenyegette egy nemzetközi vonat jegyvizsgálóit, majd egyiküket vállon is szúrta.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 08. 18. 13:47
illusztráció Fotó: MTVA/Jászai Csaba
A jelenleg 26 éves férfi tavaly februárban egy Németországba tartó vonaton utazott, jegy nélkül. A jegyvizsgáló és a vezető jegyvizsgáló Győrben a vonat elhagyására szólította őt fel, mivel nem volt hajlandó vásárolni menetjegyet.

A férfi a jegyvizsgálókkal szemben támadólag lépett fel, fenyegette őket, hol visszaszállt a vonatra, hol újra a peronra lépett, a vonat késését okozva ezzel. Miközben a peronon az egyik jegyvizsgáló dokumentációt töltött ki, a férfi egy hirtelen mozdulattal egy éles tárggyal vállon szúrta őt.

Vádiratában az ügyészség szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

