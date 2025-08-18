A jelenleg 26 éves férfi tavaly februárban egy Németországba tartó vonaton utazott, jegy nélkül. A jegyvizsgáló és a vezető jegyvizsgáló Győrben a vonat elhagyására szólította őt fel, mivel nem volt hajlandó vásárolni menetjegyet.
Vállon szúrta az ellenőrt az utas, mert nem volt kedve jegyet venni
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a Győri Járási Ügyészség egy férfival szemben, amiért fenyegette egy nemzetközi vonat jegyvizsgálóit, majd egyiküket vállon is szúrta.
A férfi a jegyvizsgálókkal szemben támadólag lépett fel, fenyegette őket, hol visszaszállt a vonatra, hol újra a peronra lépett, a vonat késését okozva ezzel. Miközben a peronon az egyik jegyvizsgáló dokumentációt töltött ki, a férfi egy hirtelen mozdulattal egy éles tárggyal vállon szúrta őt.
Vádiratában az ügyészség szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.
