Rejtett autizmus: ez a teszt segíthet eldönteni, hogy érdemes-e gyanakodnia

Nehézségei vannak a társas helyzetek értelmezésében és abban, hogy adott helyzetben hogyan kellene viselkedni? Problémái vannak a szemkontaktus fenntartásával, vagy nehezen alakít ki és tart meg barátságokat? Ez csak néhány példa azokra a viselkedésmintákra, amelyek arra utalhatnak, hogy rejtett autizmussal van dolga.
Egy londoni orvos úgy véli, ha az alábbi kérdéssorból hat vagy annál kevesebb pontszámot ér el, valószínűleg nem kell arra gyanakodnia, hogy rejtett autizmusa van. A kérdések egy olyan tesztből származnak, amely segít az orvosoknak eldönteni, hogy szükséges-e teljes körű autizmusvizsgálatot végezni egy páciensen – írja a DailyMail.
Dr. Sermed Mezher háziorvos egy TikTok-videóban elmondta, a teszt lényege, hogy egy sor állításra kell válaszolni az alábbi kijelentésekkel:
- „határozottan egyetértek”,
- „kissé egyetértek” vagy
- „határozottan nem értek egyet.”
Alább mutatjuk is a kérdéseket és a válaszokat, amelyek autizmusra utalhatnak.
1. Gyakran észreveszek olyan kis zajokat, hangokat, amiket mások nem hallanak
Erre gyakran igennel válaszolnak az autizmussal élő emberek. (Egyetértek)
2. Ha egy történetet olvasok, gyakran nem ismerem fel a szereplők szándékait
Ezzel a mondattal sokan egyetértenek. (Egyetértek)
3. Könnyen olvasok a sorok között, amikor beszélnek hozzám
Nem valószínű, hogy ez megtörténik az autizmussal élők körében. (Nem értek egyet)
4. Inkább az összképre koncentrálok és nem a részletekre
A részletek sokszor érdekesebbek, mint az eredeti probléma. (Nem értek egyet)
5. Látom, ha valakit már untatok
Ez sok ember nehezen ismeri fel. (Nem értek egyet)
6. Könnyen tudok egyszerre több dolgot is csinálni
Ha könnyen figyelsz több dologra is, valószínűleg nem élsz autizmussal. (Nem értek egyet)
7. Könnyen felismerem, hogy valaki mit érez vagy mit gondol, amikor az arcára nézek
Ha mindig nehézséget okozott az érzelmek felismerése, akkor hasznos lenne a hivatalos diagnózis. (Nem értek egyet)
8. Könnyen visszatérek a dolgomhoz egy rövid megszakítás után
Problémát okoz vagy nem zavar a megszakítás? (Nem értek egyet)
9. Szeretek információt gyűjteni mindenféle témáról
Mindenkinek vannak érdeklődési körei, de valakinek ez az érzés sokkal erősebb. (Egyetértek)
10. Nem igazán ismerem fel az emberek szándékait
Újra visszatér az érzelmekben és szándékokban való olvasás képessége. (Egyetértek)
Az autizmust egyébként sokáig túlnyomórészt férfibetegségnek tekintették, ugyanis a férfiak és nők közötti diagnózisok aránya 3:1. Azonban egyre több bizonyíték utal arra, hogy ez a különbség nemi elfogultságnak tudható be az állapot felismerésében. A szakértők most úgy vélik, hogy sok lány és nő azért marad fent a rostán, mert jobban elrejtik a tüneteiket – akár tudatosan, akár tudat alatt –, hogy beilleszkedjenek a társadalomba.
Ez magában foglalhatja a társas jelzések utánzását és a különböző helyzetekre előre begyakorolt válaszokat, ugyanis ezek megnehezíthetik az autista vonások felismerését.
