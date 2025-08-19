Rejtett autizmus: ez a teszt segíthet eldönteni, hogy érdemes-e gyanakodnia

Alább mutatjuk is a kérdéseket és a válaszokat, amelyek autizmusra utalhatnak.

1. Gyakran észreveszek olyan kis zajokat, hangokat, amiket mások nem hallanak

Erre gyakran igennel válaszolnak az autizmussal élő emberek. (Egyetértek)

2. Ha egy történetet olvasok, gyakran nem ismerem fel a szereplők szándékait

Ezzel a mondattal sokan egyetértenek. (Egyetértek)

3. Könnyen olvasok a sorok között, amikor beszélnek hozzám

Nem valószínű, hogy ez megtörténik az autizmussal élők körében. (Nem értek egyet)

4. Inkább az összképre koncentrálok és nem a részletekre

A részletek sokszor érdekesebbek, mint az eredeti probléma. (Nem értek egyet)

5. Látom, ha valakit már untatok

Ez sok ember nehezen ismeri fel. (Nem értek egyet)

6. Könnyen tudok egyszerre több dolgot is csinálni

Ha könnyen figyelsz több dologra is, valószínűleg nem élsz autizmussal. (Nem értek egyet)

7. Könnyen felismerem, hogy valaki mit érez vagy mit gondol, amikor az arcára nézek

Ha mindig nehézséget okozott az érzelmek felismerése, akkor hasznos lenne a hivatalos diagnózis. (Nem értek egyet)

8. Könnyen visszatérek a dolgomhoz egy rövid megszakítás után

Problémát okoz vagy nem zavar a megszakítás? (Nem értek egyet)