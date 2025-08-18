Új üzletet nyit Magyarországon a lengyel óriás

Az első üzletet a Köki Terminálban nyitják meg, az Origó szerint a W.kruk már keresi új alkalmazottait. A céget 1840-ben Poznanban alapították, és a márka Budapest mellett több vidéki nagyvárosban is jelen van.

Azt pontosan egyelőre nem lehet tudni, hogy a Köki Terminálban mikor nyílik meg az új üzlet, de az ott található molinón azt írják, hogy várják a leendő munkatársak jelentkezését.