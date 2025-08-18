Köki Terminálbannagyvárosbanékszerüzletláncmunkatárs

Új üzletet nyit Magyarországon a lengyel óriás

Várják az alkalmazottak jelentkezését.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 18. 15:56
nyitva,open
illusztráció Forrás: Pexels
Új üzletet nyit Magyarországon, Budapesten a W.kruk, amely egy lengyel ékszerüzletlánc.

Az első üzletet a Köki Terminálban nyitják meg, az Origó szerint a W.kruk már keresi új alkalmazottait. A céget 1840-ben Poznanban alapították, és a márka Budapest mellett több vidéki nagyvárosban is jelen van.

Azt pontosan egyelőre nem lehet tudni, hogy a Köki Terminálban mikor nyílik meg az új üzlet, de az ott található molinón azt írják, hogy várják a leendő munkatársak jelentkezését.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

