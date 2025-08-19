Vidáman tiktokozgattak az éttermi vacsora felett, aztán a semmiből letarolta őket egy terepjáró + videó

Miközben Nina Santiago – online NinaUnrated néven ismert – és Patrick Blackwood gasztroinfluenszerek éppen magukat filmezték, amint egy helyi étteremben egy fogást kóstolnak a texasi Houstonban, aztán hirtelen bezuhant egy terepjáró az ablakon át és a párosnak csapódott.

Egy augusztus 17-i Instagram-videóban látható, hogy a jármű váratlanul áthajtott az étterem oldalán, felborítva az asztalukat. Nina a földre esett, miközben Patrick majdnem ráesett. Egyelőre nem világos pontosan, hogy mi vezetett a balesethez, a nő azóta már posztolt a felépüléséről, és azt is közölte, hogy a terepjáró „közvetlenül nekik csapódott”.