Két gasztroinfluenszert ütött el egy autó, miközben éppen videózták magukat egy houstoni étteremben, ahol vacsoráztak – adta hírül írja az Eonline.
Vidáman tiktokozgattak az éttermi vacsora felett, aztán a semmiből letarolta őket egy terepjáró + videó
Nehéz az influenszerek élete.
Miközben Nina Santiago – online NinaUnrated néven ismert – és Patrick Blackwood gasztroinfluenszerek éppen magukat filmezték, amint egy helyi étteremben egy fogást kóstolnak a texasi Houstonban, aztán hirtelen bezuhant egy terepjáró az ablakon át és a párosnak csapódott.
Egy augusztus 17-i Instagram-videóban látható, hogy a jármű váratlanul áthajtott az étterem oldalán, felborítva az asztalukat. Nina a földre esett, miközben Patrick majdnem ráesett. Egyelőre nem világos pontosan, hogy mi vezetett a balesethez, a nő azóta már posztolt a felépüléséről, és azt is közölte, hogy a terepjáró „közvetlenül nekik csapódott”.
További Külföld híreink
Kimondhatatlanul hálás vagyok, hogy életben maradtam, miután egy terepjáró áttörte az üvegfalat a texasi Houstonban található Cuvee Culinary Creationsben, mindent összetörve, miközben Patrick Blackwooddal egy műsort vettünk fel
– írta Nina egy augusztus 18-i Instagram-bejegyzésben, amelyhez mellékelt néhány képet is, amelyeken a sérülései láthatók. A tiktoker hozzátette, hogy a jármű „a semmiből bukkant elő, de túléltük”.
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Harmincnál is több hajóroncsot rejt a Bodeni-tó
Német kutatók majd háromtucatnyi hajóroncsot fedeztek fel a Bodeni-tóban, köztük egy légitámadásban elveszett második világháborús gőzhajót is.
Ukrajna százmilliárd dollárnyi fegyver vásárlását ígéri Amerikának – Európa pénzéből
Itt vannak Kijev tervezett békemegállapodásának részletei.
Lavrov Trumpot dicséri, Európát bírálja
Egyértelmű, hogy Trump és csapata őszintén akarja a tartós megoldását a konfliktusnak – jelentette ki az orosz külügyminiszter. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint pedig előrelépést értek el a béke felé vezető úton.
Menczer Tamás: Ajjaj, Peti lába alól kicsúszott a talaj…
Magyar Péter közölte, hogy nem Orbán Viktor akar békét, hanem Ursula. Nem szabad kánikulában annyit a napon lenni – írta közösségi oldalán Menczer Tamás.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Harmincnál is több hajóroncsot rejt a Bodeni-tó
Német kutatók majd háromtucatnyi hajóroncsot fedeztek fel a Bodeni-tóban, köztük egy légitámadásban elveszett második világháborús gőzhajót is.
Ukrajna százmilliárd dollárnyi fegyver vásárlását ígéri Amerikának – Európa pénzéből
Itt vannak Kijev tervezett békemegállapodásának részletei.
Lavrov Trumpot dicséri, Európát bírálja
Egyértelmű, hogy Trump és csapata őszintén akarja a tartós megoldását a konfliktusnak – jelentette ki az orosz külügyminiszter. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint pedig előrelépést értek el a béke felé vezető úton.
Menczer Tamás: Ajjaj, Peti lába alól kicsúszott a talaj…
Magyar Péter közölte, hogy nem Orbán Viktor akar békét, hanem Ursula. Nem szabad kánikulában annyit a napon lenni – írta közösségi oldalán Menczer Tamás.