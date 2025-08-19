Hétvége a Balatonon: a vitorlás árbócába kapaszkodva próbált életben maradni egy fiatal férfi + videó

A pilóták először a tűzoltóknak, majd a vízirendőröknek és a mentőknek nyújtottak légi támogatást.

Szombaton a reggeli felszállást követő ellenőrző repülésük során vették észre a pilóták, hogy Balatonkiliti külterületén lángol egy szántóföldeket elválasztó fasor aljnövényzete. Senki nem tartózkodott a környezetében, így rögtön értesítették a Somogy Vámegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját, és tűzoltókat kértek a helyszínre, mivel a tűzesetet rossz minőségű földutakon lehetett megközelíteni. Így a levegőből igyekeztek a legjobb útvonalat kiválasztani a szerkocsik számára.