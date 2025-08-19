A Készenléti Rendőrség (KR) helikoptere a hétvégén több bajbajutottnak is a segítségére sietett – írja a rendőrségi portál. A pilóták navigálásával jutottak el a tűzoltók egy lángba borult fasorhoz, míg jelzésükre mentettek ki a Balatonból rendőrök és vízimentők elsodródott SUP-ost és egy felborult vitorlást is.
Hétvége a Balatonon: a vitorlás árbócába kapaszkodva próbált életben maradni egy fiatal férfi + videó
Egy SUP-os életét is megmentették.
A pilóták először a tűzoltóknak, majd a vízirendőröknek és a mentőknek nyújtottak légi támogatást.
Szombaton a reggeli felszállást követő ellenőrző repülésük során vették észre a pilóták, hogy Balatonkiliti külterületén lángol egy szántóföldeket elválasztó fasor aljnövényzete. Senki nem tartózkodott a környezetében, így rögtön értesítették a Somogy Vámegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját, és tűzoltókat kértek a helyszínre, mivel a tűzesetet rossz minőségű földutakon lehetett megközelíteni. Így a levegőből igyekeztek a legjobb útvonalat kiválasztani a szerkocsik számára.
Az esti felszállásukkor a tó keleti medencéjében első, míg a középső és a nyugati medencében másodfokú viharjelzés volt érvényben. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tájékoztatta a helikopter személyzetét, hogy több bejelentést is kaptak bajbajutottakról, és légi támogatást kértek az esetleg elsodródó, segítségre szoruló fürdőzők felkutatásában.
A helikopter pásztázni kezdte a vízfelületet. Balatongyöröknél, a Szépkilátó strand vonalában, a parttól mintegy 1,5 km-re egy SUP-ost vettek észre. A fiatal nő – aki nem viselt mentőmellényt – egyre beljebb sodródott, látszott, hogy a SUP-ot nem tudja már irányítani. Ezt egyből jelezték a vízi rendőröknek. A veszélyhelyzet elhárítására a helyszínhez legközelebb tartózkodó vízimentő-egység indult. A nő és a SUP perceken belül a hajóban volt.
Továbbrepülve a helikopter személyzete egy felborult vitorlás hajót vett észre Révfülöpnél. Egy férfi a vízi jármű árbócába kapaszkodva igyekezett a hajón maradni. A helikopter személyzete hozzá is segítséget kért. A vízi rendőrök perceken belül ki is mentették.
