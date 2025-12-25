szoboszlai dominikLiverpoolmanchester cityPremier LeagueSerie A

Ebből marad ki Szoboszlai: a Premier League a hagyománnyal szakítva is szívatja a játékosokat

Németországban és Spanyolországban 2025-ben már nem játszanak a legnagyobb labdarúgócsapatok. Bezzeg a Premier League és a Serie A is év végi fordulókkal búcsúzik az évtől. Az angoloknál a hagyománnyal szakítottak, idén csak egy mérkőzést rendeznek december 26-án, de a játékosok így is extrém terhelésnek lesznek kitéve.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 5:45
Szoboszlai Dominiknek az idény során idáig nem jutott sok ideje a pihenésre, ez karácsonykor változik
Szoboszlai Dominiknek az idény során idáig nem jutott sok ideje a pihenésre, ez karácsonykor változik Fotó: LUCA ROSSINI Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pár nap és véget ér a 2025-ös esztendő, ugyanakkor a legerősebb labdarúgó-bajnokságok közül kettőben karácsonykor és újévkor sem áll meg az élet. Míg a németeknél Gulácsi Péter és Willi Orbán nyugodtan töltheti az ünnepi időszakot a családjával, addig a Premier League-ben tovább folytatódik az őrült hajtás – igaz, idén Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is megengedőbb lehet a halászlével és az egyéb fogásokkal. Ebben a cikkben összegyűjtöttük, hogy a labdarúgás kedvelői mikor, milyen mérkőzéseket figyelhetnek a következő napokban.

Idén egy meccset rendeznek a Boxing Day-en a Premier League-ben
Idén egy meccset rendeznek a Boxing Dayen a Premier League-ben  Fotó: OLI SCARFF /AFP

Premier League: Szoboszlaiék pihenhetnek az őrült menet előtt

Az angoloknál nagy hagyománya van annak, hogy karácsonykor is fordulót rendeznek, ezt Boxing Daynek hívják, ekkor december 26-án, meccsek tömkelegét rendezik. Idén ez azonban máshogy lesz, a Premier League szakított a hagyománnyal, s 26-án mindössze egy mérkőzést rendeznek. Emögött a tévés jogdíjak állnak, ugyanis a naptár szerint a 18. forduló eredetileg egy hétvégi kör, s amennyiben pénteken több meccset szeretett volna a liga megrendezni, akkor súlyos pénzeket kellett volna fizetni a tévés társaságoknak.

A szurkolók háborognak, de a játékosok ennek örülhetnek. Szoboszlai Dominik például a karácsonyt teljesen a családjával töltheti, ugyanis a december 27-én sorra kerülő Liverpool–Wolves meccsen eltiltás miatt nem játszhat . Arne Slot a liga változtatásait kihasználva a játékosainak szabadnapot adott december 25-re, így a játékosok a családtagjaikkal ünnepelhetik a karácsonyt. 

Az ünnepi forduló a szurkolóknak mindig különleges, ugyanakkor mindez a játékosoknak rengeteg lemondással jár. Idén – hogy csak egy meccset rendeznek 26-án – ez némiképp változik, de a Manchester United és a Newcastle játékosainak 25-én, karácsony napján így is edzésen kell részt venniük, majd este már igazából a mérkőzésre kell otthon készülniük. Ez rendkívül stresszes időszak lehet a játékosoknak.

A Premier League-ben idén még két fordulót rendeznek, ugyanakkor a 19. kör már átlóg 2026-ba, ugyanis szilveszterkor nem rendeznek mérkőzéseket. Így például a Liverpool január elsején fogadja az újonc Leeds Unitedet az Anfielden.

Az angol bajnokságot 17 forduló után az Arsenal vezeti 39 ponttal, két ponttal lemaradva a Manchester City követi az Ágyúsokat, de a harmadik Aston Villa hátránya is mindössze három egység – ebből a szempontból különösen érdekes lesz december 30-án az Arsenal–Aston Villa összecsapás. A Liverpool a szombati, Tottenham elleni 2-1-es győzelmével feljött az ötödik helyre, ugyanakkor az első Arsenalhoz képest tíz pont a hátránya.

Premier League
18. forduló

December 26., péntek:

  • Manchester United–Newcastle United 21.00

December 27., szombat:

  • Nottingham Forest–Manchester City 13.30
  • Arsenal–Brighton 16.00
  • Brentford–Bournemouth 16.00
  • Burnley–Everton 16.00
  • Liverpool–Wolverhampton Wanderers 16.00
  • West Ham United–Fulham 16.00
  • Chelsea–Aston Villa 18.30

December 28., vasárnap:

  • Sunderland–Leeds United 15.00
  • Crystal Palace–Tottenham Hotspur 17.30

19. forduló 

December 30., kedd

  • Burnley–Newcastle United 20.30
  • Chelsea–Bournemouth 20.30
  • Nottingham Forest–Everton 20.30
  • West Ham United–Brighton 20.30
  • Arsenal–Aston Villa 21.15
  • Manchester United–Wolverhampton 21.15 Wanderers

Január 1., csütörtök:

  • Crystal Palace–Fulham 18.30
  • Liverpool–Leeds United 18.30
  • Brentford–Tottenham Hotspur 21.00
  • Sunderland–Manchester City 21.00

Magyarországon a Spíler TV és a Network 4 (Aréna4 és Match4) közvetíti a mérkőzéseket.

Serie A: a játékosok nem pihenhetnek karácsonykor sem

Az olaszoknál nincs hagyománya a karácsonyi mérkőzéseknek, ugyanakkor a naptár miatt a karácsonyt megelőző és az azt követő hétvégén is mérkőzéseket rendeznek a Serie A-ban. Korábban ilyenkor többször is téli szünet volt, ugyanakkor a liga elnöke elmondta még tavasszal, amikor a mostani idény menetrendjét tervezték, 

hogy a sűrű menetrend miatt ez most lehetetlen, ezért nincs más választásuk, mint extrém terhelésnek teszik ki a játékosokat év végén. 

A Serie A legutóbbi fordulójában a Roma a Juventus otthonában vesztette el a rangadót
A Serie A legutóbbi fordulójában a Roma a Juventus otthonában vesztette el a rangadót  Fotó: ISABELLA BONOTTO / ANADOLU

Észak-Olaszországban jó kérdés, hogy december végén milyen időjárás közepette fognak mérkőzéseket rendezni, gondolva itt a programra ránézve Torinóra vagy Milánóra. 

Az olasz bajnokság egyébként még kiegyenlítettebb, mint az angol. A hétfőn véget érő Olasz Szuperkupa miatt – amelyet ismét Szaúd-Arábiában rendeztek – az első három helyezett egy meccsel kevesebb játszott, 15 forduló után így néz ki az élmezőny, a Juventus a hétvégén épen a Romát győzte le, ezzel zárkózott fel.

  1. Inter, 15 mérkőzés, 33 pont
  2. AC Milan 15, 32
  3. Napoli 15, 31
  4. AS Roma 16, 30
  5. Juventus 16, 29

Serie A, 17. forduló

December 27., szombat

  • Parma–Fiorentina 12.30
  • Torino–Cagliari 15.00
  • Lecce–Como 15.00
  • Udinese–Lazio 18.00
  • Pisa–Juventus 20.45

December 28., vasárnap

  • Milan–Hellas Verona 12.30
  • Cremonese–Napoli 15.00
  • Bologna–Sassuolo 18.00
  • Atalanta–Inter 20.45

December 29., hétfő

  • Roma–Genoa 20.45

Magyarországon a Network 4 (Aréna4 és Match4) közvetíti a mérkőzéseket.

Mindeközben a spanyol és német bajnokságban 2025-ben már nem rendeznek fordulót. Gulácsiék legközelebb január 10-én a St. Pauli otthonában lépnek pályára, míg a La Ligában a következő meccset január 2-án rendezik. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Orbán egyik legnagyobb ellenfele teljesen kiakadt Magyar Péter alpári követőire

Csépányi Balázs avatarja

Azért mindennek van határa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu