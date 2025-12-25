Ebből marad ki Szoboszlai: a Premier League a hagyománnyal szakítva is szívatja a játékosokat

Pár nap és véget ér a 2025-ös esztendő, ugyanakkor a legerősebb labdarúgó-bajnokságok közül kettőben karácsonykor és újévkor sem áll meg az élet. Míg a németeknél Gulácsi Péter és Willi Orbán nyugodtan töltheti az ünnepi időszakot a családjával, addig a Premier League-ben tovább folytatódik az őrült hajtás – igaz, idén Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is megengedőbb lehet a halászlével és az egyéb fogásokkal. Ebben a cikkben összegyűjtöttük, hogy a labdarúgás kedvelői mikor, milyen mérkőzéseket figyelhetnek a következő napokban.

Idén egy meccset rendeznek a Boxing Dayen a Premier League-ben Fotó: OLI SCARFF /AFP

Premier League: Szoboszlaiék pihenhetnek az őrült menet előtt

Az angoloknál nagy hagyománya van annak, hogy karácsonykor is fordulót rendeznek, ezt Boxing Daynek hívják, ekkor december 26-án, meccsek tömkelegét rendezik. Idén ez azonban máshogy lesz, a Premier League szakított a hagyománnyal, s 26-án mindössze egy mérkőzést rendeznek. Emögött a tévés jogdíjak állnak, ugyanis a naptár szerint a 18. forduló eredetileg egy hétvégi kör, s amennyiben pénteken több meccset szeretett volna a liga megrendezni, akkor súlyos pénzeket kellett volna fizetni a tévés társaságoknak.

A szurkolók háborognak, de a játékosok ennek örülhetnek. Szoboszlai Dominik például a karácsonyt teljesen a családjával töltheti, ugyanis a december 27-én sorra kerülő Liverpool–Wolves meccsen eltiltás miatt nem játszhat . Arne Slot a liga változtatásait kihasználva a játékosainak szabadnapot adott december 25-re, így a játékosok a családtagjaikkal ünnepelhetik a karácsonyt.

Az ünnepi forduló a szurkolóknak mindig különleges, ugyanakkor mindez a játékosoknak rengeteg lemondással jár. Idén – hogy csak egy meccset rendeznek 26-án – ez némiképp változik, de a Manchester United és a Newcastle játékosainak 25-én, karácsony napján így is edzésen kell részt venniük, majd este már igazából a mérkőzésre kell otthon készülniük. Ez rendkívül stresszes időszak lehet a játékosoknak.

A Premier League-ben idén még két fordulót rendeznek, ugyanakkor a 19. kör már átlóg 2026-ba, ugyanis szilveszterkor nem rendeznek mérkőzéseket. Így például a Liverpool január elsején fogadja az újonc Leeds Unitedet az Anfielden.