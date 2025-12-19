olasz fociolasz SzuperkupaMassimiliano AllegriAC MilanAntonio ConteSSC Napolielődöntő

Megtorlatlan brutalitás a Milan kapusától, egymásnak estek az edzők + videó

Megvan a labdarúgó Olasz Szuperkupa első döntőse Rijádban. A bajnoki címvédő Napoli 2-0-ra győzte le az AC Milant az első, csütörtöki elődöntőben. A találkozó nem volt feszültségtől mentes, a két vezetőedző – Antonio Conte és Massimiliano Allegri – között sem.

Wiszt Péter
2025. 12. 19. 12:10
Massimiliano Allegri (balra), a Milan, és Antonio Conte, a Napoli vezetőedzője az Olasz Szuperkupa-elődöntőn
Massimiliano Allegri (balra), a Milan, és Antonio Conte, a Napoli vezetőedzője az Olasz Szuperkupa-elődöntőn (Fotó: NurPhoto via AFP/José Breton)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A négycsapatos szaúd-arábiai viadalon az Olasz Kupa előző kiírásának két döntőse – a Bologna és a Milan –, valamint a Serie A legutóbbi idényének első két helyezettje – a Napoli és az Inter – vehet részt. Az Olasz Szuperkupa legutóbbi három győztese egyaránt milánói csapat volt, ám e sorozat folytatásának esélye csütörtökön csökkent, miután az Antonio Conte által irányított nápolyiak David Neres (39. perc) és Rasmus Höjlund (63.) góljaival legyőzték az AC Milant. A piros-feketéknek volt lehetőségük a szépítésre, de akár az egyenlítésre is, ám végül Massimiliano Allegri együttesének csalódnia kellett.

Nem csupán Allegri és Conte, de a játékosok közt is feszült volt a hangulat a Napoli és a Milan Olasz Szuperkupa-elődöntőjén
Nem csupán Allegri és Conte, de a játékosok közt is feszült volt a hangulat a Napoli és a Milan Olasz Szuperkupa-elődöntőjén. Fotó: NurPhoto via AFP/José Breton

 

Mi okozta Allegri és Conte vitáját?

A találkozó végén a képernyőn keresztül azt lehetett észrevenni, hogy a Milanhoz nyáron visszaérkezett Allegri anélkül vonul be az öltözőbe, hogy az ellenfél stábjából bárkivel kezet fogott volna. Péntek délelőttre egyre több felvétel és beszámoló látott napvilágot, így kiderült a feltételezett igazság.

A Napolinál Conte egyik segédje a futballistaként 1982-ben világbajnok, 73 éves Gabriele Oriali, és a jelek szerint vele volt gondja a milánóiak trénerének, ugyanis a győztes csapat hivatalos közleménye alapján a mérkőzés alatt többször is szidalmazta őt. 

A hajrában Conte próbálta csitítani a kedélyeket, de Allegri nem kért belőle, az öltözőbe vonult, az ellene tíz egymás elleni meccsen már hatodszor diadalmaskodó kollégája pedig inkább nem is akarta megállítani.

Az olasz sajtó arról ír, hogy a kapus Mike Maignan vagy a szintén Milan-játékos Adrien Rabiot 0-0-nál, egyaránt Matteo Politanóval szemben elkövetett, de megtorlatlan szabálytalansága okozhatott felháborodást és nézeteltérést a kispadoknál. Miután Conte és Allegri is kikerülte a vitájukra vonatkozó utólagos kérdéseket, ezt nem erősítették meg.

Következménye lehet a Napoli és a Milan Olasz Szuperkupa-mérkőzésének

Már csak azért is lehet még utóélete a találkozónak, mert a Napoli a televíziós felvételek részletes elemzését is szorgalmazta a pénteki közleményében: „Az SSC Napoli határozottan elítéli az AC Milan vezetőedzőjének, Massimiliano Allegrinek a viselkedését, aki az Olasz Szuperkupa elődöntője alatt több tucat, a pálya szélén tartózkodó személy jelenlétében, élő televíziós közvetítésben sértő és ismétlődő kifejezésekkel durván inzultálta Gabriele Orialit.” 

Bízunk benne, hogy ez a teljesen kontroll nélküli kirohanás nem marad észrevétlen.

„Különösen annak fényében, hogy az esemény közvetítésében 33 kamera vett részt, így lehetetlen, hogy nem észlelték a történteket” – írta a nápolyi klub.

A vereséggel az európai kupaporondon nem szereplő és az Olasz Kupából is már kiesett AC Milan az idény hátralévő részében a bajnokságra koncentrálhat. A másik elődöntőben, magyar idő szerint pénteken 20 órától a Bologna és az Internazionale csap össze, a döntőt hétfőn este rendezik, szintén Rijádban.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu