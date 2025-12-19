Megtorlatlan brutalitás a Milan kapusától, egymásnak estek az edzők + videó

A négycsapatos szaúd-arábiai viadalon az Olasz Kupa előző kiírásának két döntőse – a Bologna és a Milan –, valamint a Serie A legutóbbi idényének első két helyezettje – a Napoli és az Inter – vehet részt. Az Olasz Szuperkupa legutóbbi három győztese egyaránt milánói csapat volt, ám e sorozat folytatásának esélye csütörtökön csökkent, miután az Antonio Conte által irányított nápolyiak David Neres (39. perc) és Rasmus Höjlund (63.) góljaival legyőzték az AC Milant. A piros-feketéknek volt lehetőségük a szépítésre, de akár az egyenlítésre is, ám végül Massimiliano Allegri együttesének csalódnia kellett.

Nem csupán Allegri és Conte, de a játékosok közt is feszült volt a hangulat a Napoli és a Milan Olasz Szuperkupa-elődöntőjén. Fotó: NurPhoto via AFP/José Breton

Mi okozta Allegri és Conte vitáját?

A találkozó végén a képernyőn keresztül azt lehetett észrevenni, hogy a Milanhoz nyáron visszaérkezett Allegri anélkül vonul be az öltözőbe, hogy az ellenfél stábjából bárkivel kezet fogott volna. Péntek délelőttre egyre több felvétel és beszámoló látott napvilágot, így kiderült a feltételezett igazság.

A Napolinál Conte egyik segédje a futballistaként 1982-ben világbajnok, 73 éves Gabriele Oriali, és a jelek szerint vele volt gondja a milánóiak trénerének, ugyanis a győztes csapat hivatalos közleménye alapján a mérkőzés alatt többször is szidalmazta őt.

A hajrában Conte próbálta csitítani a kedélyeket, de Allegri nem kért belőle, az öltözőbe vonult, az ellene tíz egymás elleni meccsen már hatodszor diadalmaskodó kollégája pedig inkább nem is akarta megállítani.

Az olasz sajtó arról ír, hogy a kapus Mike Maignan vagy a szintén Milan-játékos Adrien Rabiot 0-0-nál, egyaránt Matteo Politanóval szemben elkövetett, de megtorlatlan szabálytalansága okozhatott felháborodást és nézeteltérést a kispadoknál. Miután Conte és Allegri is kikerülte a vitájukra vonatkozó utólagos kérdéseket, ezt nem erősítették meg.

Mancini è violento, scorretto e antisportivo. Mancini è il male del calcio. Mancini, Mancini e ancora Mancini…



Il problema non è il gesto di Maignan o gli insulti di Allegri a Oriali, perché che piaccia o meno a qualche “sportivo”, queste sono cose di campo. Non so se ricordate… pic.twitter.com/V8cCxSLehf — Emanuele Venditti (@EmanueleVendit1) December 19, 2025

Következménye lehet a Napoli és a Milan Olasz Szuperkupa-mérkőzésének

Már csak azért is lehet még utóélete a találkozónak, mert a Napoli a televíziós felvételek részletes elemzését is szorgalmazta a pénteki közleményében: „Az SSC Napoli határozottan elítéli az AC Milan vezetőedzőjének, Massimiliano Allegrinek a viselkedését, aki az Olasz Szuperkupa elődöntője alatt több tucat, a pálya szélén tartózkodó személy jelenlétében, élő televíziós közvetítésben sértő és ismétlődő kifejezésekkel durván inzultálta Gabriele Orialit.”

Bízunk benne, hogy ez a teljesen kontroll nélküli kirohanás nem marad észrevétlen.

„Különösen annak fényében, hogy az esemény közvetítésében 33 kamera vett részt, így lehetetlen, hogy nem észlelték a történteket” – írta a nápolyi klub.