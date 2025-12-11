José MourinhoblBenficaAntonio ConteNapoli

José Mourinho odaszúrt az utódjának: Ez csak kifogás

A Benfica hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Napolit, így José Mourinho csapata megőrizte reális esélyét arra, hogy az alapszakasz végén továbbjusson a BL egyenes kieséses fázisába. Mourinho a mérkőzés után odaszúrt a Napoli vezetőedzőjének, Antonio Conténak, aki több szempontból a portugál utódja.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 8:21
José Mourinho és Antonio Conte közül előbbi lehetett boldogabb, a Benfica és a Napoli számára is izgalmas lesz a BL-alapszakasz vége Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira
José Mourinho csapata nagyon mélyről próbál felállni. A Benfica az első négy mérkőzését elveszítette a BL-alapszakaszban, aztán az Ajax elleni 2-0-s sikerrel mozdult el a kiindulópontról. A hatodik fordulóban újabb győzelmet aratott a Benfica, ezúttal a Napoli ellen nyert 2-0-ra Mourinho együttese. Antonio Conte, az olasz bajnokcsapat vezetőedzője szerint a lisszaboniak frissebbek voltak, Mourinho megadta erre a választ.

José Mourinho váratlant húzott a Napoli ellen: Pavlidisz helyett Ivanovic kezdett a Benficában, amely 2-0-ra nyerte a BL-meccset
José Mourinho váratlant húzott a Napoli ellen: Pavlidisz helyett Ivanovic kezdett a Benficában (Fotó: NurPhoto via AFP/Miguel Lemos)

– A Benfica pénteken játszott, mi vasárnap – emlékeztetett Conte, akinek csapata a Juventus elleni rangadót megnyerte vasárnap.

Mourinho saját nagy sikereit emlegethette

Conte szavaival szembesítették Mourinhót is.

A Benfica frissebb volt? Ez csak kifogásnak hangzik

osztotta ki Contét a portugál, majd a saját húzását dicsérte. – Ivanovicot kezdettem Pavlidisz helyett, mert az ő mozgása sokkal inkább megbontja a három védővel játszotta csapatokat.

Az olaszok egyre többet foglalkoznak azzal, hogy a Serie A tempója nem készíti fel az olasz csapatokat a Bajnokok Ligájára. Mourinho a felvetést kihasználva saját nagy sikereit emlegette fel, amivel finoman szintén odaszúrt Conténak. A két edző között korábban is volt feszültség, s bár Conte Mourinho több korábbi állomáshelyén (Chelsea, Inter) is a portugálhoz hasonlóan bajnoki címet szerzett, a BL-ben egyetlen negyeddöntőt tud felmutatni Mourinho két trófeájával szemben.

– Portugáliában is hasonló a probléma. Legutóbb húsz éve nyert portugál csapat BL-t, olasz csapat pedig tizenöt éve. Igaz, az Inter az elmúlt években két döntőt is játszhatott, úgyhogy az olasz helyzet nem lehet annyira rossz – fogalmazott Mourinho, aki mindkét megemlített BL-győzelemből (Porto 2004, Inter 2010) vezetőedzőként vette ki részét.

Mourinho csapata kiesik a BL-alapszakasz végén?

Az újabb BL-sikerről vélhetően nem is álmodhat Mourinho, egyelőre még a továbbjutás is nehéz feladatnak tűnik. A Benfica hat ponttal a kieső, 25. helyen áll, igaz, Conte és a Napoli helyzete sem sokkal jobb (hét pont, 23. hely).

A két januári fordulóban a Benfica a Juventus és a Real Madrid ellen játszik, a Napoli ellenfele a Köbenhavn és a Chelsea lesz.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

