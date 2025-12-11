José Mourinho odaszúrt az utódjának: Ez csak kifogás

José Mourinho csapata nagyon mélyről próbál felállni. A Benfica az első négy mérkőzését elveszítette a BL-alapszakaszban, aztán az Ajax elleni 2-0-s sikerrel mozdult el a kiindulópontról. A hatodik fordulóban újabb győzelmet aratott a Benfica, ezúttal a Napoli ellen nyert 2-0-ra Mourinho együttese. Antonio Conte, az olasz bajnokcsapat vezetőedzője szerint a lisszaboniak frissebbek voltak, Mourinho megadta erre a választ.

José Mourinho váratlant húzott a Napoli ellen: Pavlidisz helyett Ivanovic kezdett a Benficában (Fotó: NurPhoto via AFP/Miguel Lemos)

– A Benfica pénteken játszott, mi vasárnap – emlékeztetett Conte, akinek csapata a Juventus elleni rangadót megnyerte vasárnap.

Mourinho saját nagy sikereit emlegethette

Conte szavaival szembesítették Mourinhót is.

A Benfica frissebb volt? Ez csak kifogásnak hangzik

– osztotta ki Contét a portugál, majd a saját húzását dicsérte. – Ivanovicot kezdettem Pavlidisz helyett, mert az ő mozgása sokkal inkább megbontja a három védővel játszotta csapatokat.