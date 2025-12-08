A dán hős jelentőségteljes ígérete a hajrában kicsikart győzelem után

Rasmus Höjlund az előző idényben négy gólig jutott az angol bajnokságban a Manchester United színeiben, ez ahhoz volt elég, hogy bukott csatárként kezeljék. A dán támadót a 2025/26-os évadra az olasz bajnok Napoli vette kölcsön, s ha nem is szállt harcba a Serie A gólkirályi címéért, a négy bajnoki gólt már december elejére elérte. Höjlund hangsúlyozta, hogy gólok nélkül is lehet hasznos, a Juventus elleni 2-1-re megnyert rangadón viszont az ő duplája döntött a Napoli javára: az első, korai góljára Kenan Yildiz még válaszolt, de a hajrában Höjlund újra betalált.

Rasmus Höjlund, a Napoli dán csatára megállíthatatlan volt a Juventus ellen (Fotó: NurPhoto via AFP/Giuseppe Maffia)

– Tudom, milyen fontos az edzőnek, hogy megtartsam a labdát, keményen dolgozzam a letámadás során és segítsem megőrizni a csapat kompaktságát. Ma két gólt szereztem, de ez a csapattársaimnak és az edzői stábnak köszönhető – domborította ki a futball csapatjáték-jellegét a meccs utáni nyilatkozatában Höjlund.

Melyik csapat lehet a Serie A bajnoka?

Győzelmével a címvédő Napoli legalább átmenetileg fellépett az első helyre a fordulóban szintén győztes Inter elé, a Milan viszont hétfőn visszaelőzheti a címvédőt, ha nyer a Torino ellen. A Roma váratlan szardíniai vereségével a közvetlen élmezőnyből a forduló vesztese.