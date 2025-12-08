Rasmus HöjlundJuventusManchester UnitedNapoliSerie A

A dán hős jelentőségteljes ígérete a hajrában kicsikart győzelem után

A Serie A 14. fordulójának rangadóján a Napoli Rasmus Höjlund duplájával 2-1-re nyert a Juventus ellen, ezzel a címvédő nápolyiak vezetik a tabellát az Inter és a Milan előtt, míg a Juventus elszalasztotta az esélyét, hogy beszálljon a bajnoki címért zajló csatába. A dán Höjlund a Manchester United kölcsönjátékosaként szerepel a Napoliban, de világossá tette, hogy jól érzi magát Dél-Olaszországban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 9:25
Rasmus Höjlund jól érzi magát a Napoli játékosainak körében, a Manchester United kölcsönjátékosaként szerepel Olaszországban a dán támadó Fotó: NurPhoto via AFP/Giuseppe Maffia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rasmus Höjlund az előző idényben négy gólig jutott az angol bajnokságban a Manchester United színeiben, ez ahhoz volt elég, hogy bukott csatárként kezeljék. A dán támadót a 2025/26-os évadra az olasz bajnok Napoli vette kölcsön, s ha nem is szállt harcba a Serie A gólkirályi címéért, a négy bajnoki gólt már december elejére elérte. Höjlund hangsúlyozta, hogy gólok nélkül is lehet hasznos, a Juventus elleni 2-1-re megnyert rangadón viszont az ő duplája döntött a Napoli javára: az első, korai góljára Kenan Yildiz még válaszolt, de a hajrában Höjlund újra betalált.

Rasmus Höjlund, a Napoli dán csatára megállíthatatlan volt a Juventus ellen
Rasmus Höjlund, a Napoli dán csatára megállíthatatlan volt a Juventus ellen (Fotó: NurPhoto via AFP/Giuseppe Maffia)

– Tudom, milyen fontos az edzőnek, hogy megtartsam a labdát, keményen dolgozzam a letámadás során és segítsem megőrizni a csapat kompaktságát. Ma két gólt szereztem, de ez a csapattársaimnak és az edzői stábnak köszönhető – domborította ki a futball csapatjáték-jellegét a meccs utáni nyilatkozatában Höjlund.

Melyik csapat lehet a Serie A bajnoka?

Győzelmével a címvédő Napoli legalább átmenetileg fellépett az első helyre a fordulóban szintén győztes Inter elé, a Milan viszont hétfőn visszaelőzheti a címvédőt, ha nyer a Torino ellen. A Roma váratlan szardíniai vereségével a közvetlen élmezőnyből a forduló vesztese.

A Juventus pedig éppen azt az esélyt veszítette el Nápolyban, hogy a közvetlen élmezőnyhöz lehessen sorolni. A torinói klub már túl van egy edzőváltáson, az Igor Tudor helyére kinevezett Luciano Spalletti irányításával javult a csapat teljesítménye, de immár az olasz szakember sem veretlen a Juventus kispadján.

Höjlund ígérete Nápolynak és az olaszoknak

Höjlund tehát a Napoli színeiben bajnoki címért harcolhat, hasonlóra tavaly a Manchester United tagjaként esélye sem volt. Nem véletlen, hogy jól érzi magát az olasz klubnál.

A következő idényben már olaszul adom az interjúimat

– tett ígéretet Höjlund, és ez több egyszerű udvariasságnál. A dán támadó egyértelműen utalt arra, hogy bár egyelőre az MU kölcsönjátékosaként szerepel Olaszországban, a jövőjét is Nápolyban képzeli el.

Serie A, 14. forduló

  • Napoli–Juventus 2-1
  • Cagliari–Roma 1-0
  • Inter–Como 4-0
  • Lazio–Bologna 1-1
  • Cremonese–Lecce 2-0
  • Verona–Atalanta 3-1
  • Sassuolo–Fiorentina 3-1
  • Pisa–Parma hétfő 15.00
  • Udinese–Genoa hétfő 18.00
  • Torino–Milan hétfő 20.45

Az állás

  1. Napoli 31/14 
  2. Inter 30/14 
  3. Milan 28/13 
  4. Roma 27/14 
  5. Bologna 25/14 
  6. Como 24/14 
  7. Juventus 23/14 
  8. Sassuolo 20/14 
  9. Cremonese 20/14 
  10. Lazio 19/14 
  11. Udinese 18/13 
  12. Atalanta 16/14 
  13. Torino 14/13 
  14. Cagliari 14/14 
  15. Lecce 13/14 
  16. Genoa 11/13 
  17. Parma 11/13 
  18. Pisa 10/13 
  19. Verona 9/14 
  20. Fiorentina 6/14

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Majd őket kell kitüntetni

Bayer Zsolt avatarja

Szívmelengető nézni, ahogy ezek a srácok megmentik társukat a gyáva, gazember emberrablóktól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu