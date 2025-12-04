Serie AJuventusAlessandro Del PieroSassuoloFrancesco Totti

Veszélyben a Juventus-legenda fontos mérföldköve

Az olasz bajnokság történetének legjobb tizenegyesrúgóinak listáján még mindig egykori klasszis játékosok vannak az élen. Az olasz labdarúgás olyan zseniális futballistái, mint Francesco Totti vagy Roberto Baggio vezetik a legtöbb büntetőt értékesítő játékosok rangsorát, de a negyedik helyen álló Juventus-legenda, Alessandro Del Piero mutatóját hamarosan túllépheti a Serie A egyik középcsapatának, a Sassuolónak a játékosa, Domenico Berardi.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 6:26
Fotó: LISA GUGLIELMI Forrás: NurPhoto
Az olasz bajnokság történetének tíz legjobb tizenegyeslövője között még három aktív játékost találunk. A Bologna rutinos csatára, a korábbi Serie A-gólkirály Ciro Immobile és az AS Roma világbajnok argentinja, Paulo Dybala mellett a Sassuolo támadója, Domenico Berardi is a legjobb tízben van, utóbbi ráadásul már csak egy góllal van lemaradva a Juventus-legenda Alessandro Del Piero mögött.

Domenico Berardi a Juventus-legenda nyomában van.
Domenico Berardi a Juventus-legenda nyomában van (Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto)

A Juventus-legenda a tizenegyesek specialistája volt

Alessandro Del Pierót nem biztos, hogy bárkinek be kéne mutatni, aki a nemzetközi labdarúgást követte az elmúlt bő negyed évszázadban. A Juventus ikonikus támadója 1993 és 2012 között szolgálta a torinói csapatot. Del Piero klubrekordot jelentő 705 hivatalos mérkőzésen lépett pályára az Öreg Hölgynél, és 290 gólt rúgott ezalatt. A 2006-ban világbajnoki címet szerzett támadó briliáns technikájáról, szabadrúgásairól és tizenegyeseiről volt ismert. 

Alessandro Del Piero örökre Juventus-legenda marad.
Alessandro Del Piero örökre Juventus-legenda marad (Fotó: MARCELLO PATERNOSTRO / AFP)


Del Piero ötven büntetőt értékesített a Juventus színeiben, a klasszis játékos mindössze tizenegyet hibázott el a torinói pályafutása során. 

Az olasz játékos mögött viszont már ott tolong honfitársa, Domenico Berardi, akinek már negyvenkilenc sikeres tizenegyese van az olasz bajnokságban pályafutása során, így csak eggyel van lemaradva a Juventus-legenda mögött. Immobile után Berardi is lehagyhatja Del Pierót.

Berardi a jelenlegi szezonban négy gólnál tart, ebből kettő volt tizenegyes, de a Sassuolo támadója már csak jövőre gyarapíthatja a sikeres büntetőinek számát, mivel combsérüléssel bajlódik, így csak január elején térhet vissza a pályára. 

A római legenda Francesco Totti 71-gyel áll az élen, mögötte Roberto Baggio 68-cal a második, és a dobogó harmadik helyén Ciro Immobile áll 52 sikeres büntetővel. Az aktív labdarúgók közül az AS Roma világbajnok argentin játékosa is a legjobb tízben van, Dybala az Udinese legendájával, Antonio Di Nataléval holtversenyben áll a kilencedik helyen, mindketten 33-szor találtak eddig a tizenegyespontról a kapuba a Serie A-ban pályafutásuk során.

A nyolcadik helyen egy magyar játékost is találunk, az Internazionale korábbi csatára, Nyers István 36 sikeres tizenegyese van.

HelyJátékosÉrtékesített tizenegyesek (Serie A)Legfontosabb klubjaik
1Francesco Totti71 AS Roma
2Roberto Baggio68Juventus, Fiorentina
3Ciro Immobile52 SS Lazio
4Alessandro Del Piero50Juventus
5Domenico Berardi49Sassuolo
6Giuseppe Savoldi45Bologna, Napoli
7Giuseppe Signori44Lazio
8István Nyers36Inter
9Paulo Dybala33Juventus
10Antonio Di Natale33Udinese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap

