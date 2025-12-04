Veszélyben a Juventus-legenda fontos mérföldköve

Az olasz bajnokság történetének tíz legjobb tizenegyeslövője között még három aktív játékost találunk. A Bologna rutinos csatára, a korábbi Serie A-gólkirály Ciro Immobile és az AS Roma világbajnok argentinja, Paulo Dybala mellett a Sassuolo támadója, Domenico Berardi is a legjobb tízben van, utóbbi ráadásul már csak egy góllal van lemaradva a Juventus-legenda Alessandro Del Piero mögött.

Domenico Berardi a Juventus-legenda nyomában van (Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto)

A Juventus-legenda a tizenegyesek specialistája volt

Alessandro Del Pierót nem biztos, hogy bárkinek be kéne mutatni, aki a nemzetközi labdarúgást követte az elmúlt bő negyed évszázadban. A Juventus ikonikus támadója 1993 és 2012 között szolgálta a torinói csapatot. Del Piero klubrekordot jelentő 705 hivatalos mérkőzésen lépett pályára az Öreg Hölgynél, és 290 gólt rúgott ezalatt. A 2006-ban világbajnoki címet szerzett támadó briliáns technikájáról, szabadrúgásairól és tizenegyeseiről volt ismert.

Alessandro Del Piero örökre Juventus-legenda marad (Fotó: MARCELLO PATERNOSTRO / AFP)



Del Piero ötven büntetőt értékesített a Juventus színeiben, a klasszis játékos mindössze tizenegyet hibázott el a torinói pályafutása során.

Az olasz játékos mögött viszont már ott tolong honfitársa, Domenico Berardi, akinek már negyvenkilenc sikeres tizenegyese van az olasz bajnokságban pályafutása során, így csak eggyel van lemaradva a Juventus-legenda mögött. Immobile után Berardi is lehagyhatja Del Pierót.

Berardi a jelenlegi szezonban négy gólnál tart, ebből kettő volt tizenegyes, de a Sassuolo támadója már csak jövőre gyarapíthatja a sikeres büntetőinek számát, mivel combsérüléssel bajlódik, így csak január elején térhet vissza a pályára.

A római legenda Francesco Totti 71-gyel áll az élen, mögötte Roberto Baggio 68-cal a második, és a dobogó harmadik helyén Ciro Immobile áll 52 sikeres büntetővel. Az aktív labdarúgók közül az AS Roma világbajnok argentin játékosa is a legjobb tízben van, Dybala az Udinese legendájával, Antonio Di Nataléval holtversenyben áll a kilencedik helyen, mindketten 33-szor találtak eddig a tizenegyespontról a kapuba a Serie A-ban pályafutásuk során.

A nyolcadik helyen egy magyar játékost is találunk, az Internazionale korábbi csatára, Nyers István 36 sikeres tizenegyese van.