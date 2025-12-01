A győztes rangadó után Antonio Conte a saját csapata elnökén viccelődött

A fővárosi találkozót David Neres 36. percben szerzett gólja döntötte el. A bajnoki címvédő edzője, Antonio Conte nagyon elégedett volt a találkozó után. Az olasz szakember még azt is megengedte magának, hogy a Napoli elnökén, Aurelio De Laurentiisen is viccelődjön.

Conte nagyon átszellemült volt a rangadón, de később a Napoli elnökén viccelődött (Fotó: NurPhoto/Giuseppe Maffia)

A Napoli elnökén tréfálkozott Antonio Conte

Conte a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a Napoliban megvan az akarat, az elszántság az idei szezonban is, és ezek a tulajdonságok segítették őket a bajnoki címig. A délolasz csapat elnöke, Aurelio De Laurentiis első, meccs utáni reakciója őszinte elismerés volt Conte felé: – Nagyszerű győzelem egy igazi hadvezér által irányított csapattól” – írta az elnök az X-en a lefújás után.

Ezután nem maradt el Conte válasza:

Tehát az elnök rám célzott? Már attól féltem, hogy magára gondolt

– viccelődött az edző a meccs végén, jelezve, hogy a Napolinál már visszatért a nyugalom.

– Komolyra fordítva a szót, nagyon örülök a srácoknak, mert most nehéz időszakot éltünk meg, és hogy ilyen szintet tartunk, az szerintem elképesztő. Továbbra is abból kell építkeznünk, ami van, és együtt kell előre mennünk. Ezt meg is mutattuk az Atalanta, a Qarabag és most a Roma legyőzésével, ráadásul meggyőző játékkal. Üzentünk magunknak: ha akarjuk, képesek vagyunk rá. Azt kértem a fiúktól, hogy már az elején nézzenek az ellenfél szemébe, és ezt meg is tették. Nagyon büszke vagyok rájuk – tette hozzá Conte, aki arról is beszélt, hogy az előző idény legjobbjának megválasztott McTominay a kaputól sokkal messzebb játszott a római rangadón.

Többen mondták a meccs előtt, hogy McTominayt feláldoztuk, hogy hátrébb került, de ő egy box-to-box középpályás, és szerintem ez az igazi posztja

– védte meg döntését az olasz szakember.

A nápolyiak sikerükkel megelőzték a Romát és pontszámban beérték az éllovas AC Milant. A Farkasok pedig ugyan visszacsúsztak a negyedik helyre, de csak egy ponttal vannak elmaradva az első kettőtől, és a harmadik Internazionale csupán jobb gólarányával előzi meg őket.

