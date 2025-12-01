Serie Aaurelio de LaurentiisAntonio ConteAS RomaNapoli

A győztes rangadó után Antonio Conte a saját csapata elnökén viccelődött

A címvédő Napoli 1-0-ra győzött a AS Roma vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság 13. fordulójának vasárnap esti rangadóján. A lefújás után a Napoli edzője, Antonio Conte még tréfálkozni is akart a Napoli elnökén, Aurelio De Laurentiisen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 9:46
Antonio Conte csapata győzelmet aratott Rómában (Fotó: NurPhoto/Ciro De Luca)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fővárosi találkozót David Neres 36. percben szerzett gólja döntötte el. A bajnoki címvédő edzője, Antonio Conte nagyon elégedett volt a találkozó után. Az olasz szakember még azt is megengedte magának, hogy a Napoli elnökén, Aurelio De Laurentiisen is viccelődjön.

Conte nagyon átszellemült volt a rangadón, de később a Napoli elnökén viccelődött.
Conte nagyon átszellemült volt a rangadón, de később a Napoli elnökén viccelődött (Fotó: NurPhoto/Giuseppe Maffia)

A Napoli elnökén tréfálkozott Antonio Conte

Conte a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a Napoliban megvan az akarat, az elszántság az idei szezonban is, és ezek a tulajdonságok segítették őket a bajnoki címig. A délolasz csapat elnöke, Aurelio De Laurentiis első, meccs utáni reakciója őszinte elismerés volt Conte felé: – Nagyszerű győzelem egy igazi hadvezér által irányított csapattól” – írta az elnök az X-en a lefújás után.

Ezután nem maradt el Conte válasza: 

Tehát az elnök rám célzott? Már attól féltem, hogy magára gondolt

– viccelődött az edző a meccs végén, jelezve, hogy a Napolinál már visszatért a nyugalom.

– Komolyra fordítva a szót, nagyon örülök a srácoknak, mert most nehéz időszakot éltünk meg, és hogy ilyen szintet tartunk, az szerintem elképesztő. Továbbra is abból kell építkeznünk, ami van, és együtt kell előre mennünk. Ezt meg is mutattuk az Atalanta, a Qarabag és most a Roma legyőzésével, ráadásul meggyőző játékkal. Üzentünk magunknak: ha akarjuk, képesek vagyunk rá. Azt kértem a fiúktól, hogy már az elején nézzenek az ellenfél szemébe, és ezt meg is tették. Nagyon büszke vagyok rájuk – tette hozzá Conte, aki arról is beszélt, hogy az előző idény legjobbjának megválasztott McTominay a kaputól sokkal messzebb játszott a római rangadón. 

Többen mondták a meccs előtt, hogy McTominayt feláldoztuk, hogy hátrébb került, de ő egy box-to-box középpályás, és szerintem ez az igazi posztja

– védte meg döntését az olasz szakember.

A nápolyiak sikerükkel megelőzték a Romát és pontszámban beérték az éllovas AC Milant. A Farkasok pedig ugyan visszacsúsztak a negyedik helyre, de csak egy ponttal vannak elmaradva az első kettőtől, és a harmadik Internazionale csupán jobb gólarányával előzi meg őket.

Serie A – újra fénykorát éli az olasz foci!

A Serie A idei szezonja minden korábbinál kiegyensúlyozottabb: a Roma, a Milan, a Napoli és az Inter is a bajnoki címre hajt. Az olasz pályákon újra lángol a szenvedély – taktika, temperamentum és dráma kísér minden mérkőzést. Az élmezőny sűrűbb, mint az elmúlt években, így a Scudettóért zajló küzdelem győztesét megtippelni sem egyszerű. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak a Serie A rangadói – tippelj, és éld át Olaszország futballhangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.