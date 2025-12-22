Az ünnepek alatt sem áll meg a munka a polgárőrségnél

A polgárőrség idén szakmai és közösségi értelemben is kiemelkedő évet zárt, az elmúlt időszak egyértelműen mérföldkő a magyar polgárőrség történetében, 2025 fantasztikus volt – nyilatkozta Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke a Hunmilitaria.hu honvédelmi hírportálnak. Az elnök szerint a polgárőrség szakmai szempontból is új szintre lépett, belépett a minőségi bűnmegelőzés kapuján, amely túlmutat a klasszikus járőrszolgálaton, és komplex társadalmi felelősségvállalást jelent.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A drogmegelőzésben, vagy a környezetvédelemben végzett munka a minőségi bűnmegelőzés kategóriájába tartozik, ám a polgárőrök nem fordítottak hátat a klasszikus bűnmegelőzési feladatoknak sem – jelentette ki az elnök. Majd hozzátette: „Az évi tízmillió szolgálati órában a polgárőrök továbbra is aktívan kivették részüket a közterületi jelenlétből, a vagyonvédelemből és a közbiztonság erősítéséből”, 2025-ben mintegy húszmilliárd forintnyi hozzáadott értéket teremtettek a magyar közbiztonság számára – tette hozzá

A szervezet utánpótlása is biztató képet mutat, az elmúlt esztendőben közel háromezer új polgárőr kezdte meg a szolgálatot, és negyven új polgárőr egyesület alakult országszerte. „A polgárőrség jövője biztosított”

– hangsúlyozta a szervezet elnöke. Majd elmondta: a polgárőrség szerepe messze túlmutat a közbiztonság javításán. „A polgárőr egyesületek meghatározó közösségeivé váltak városuknak és községüknek. Nemcsak védenek, hanem összetartanak, példát mutatnak, és erősítik a helyi közösségek bizalmát”.

Az OPSZ a kormány stratégiai partnere. Ez az együttműködés az elmúlt másfél évtizedben kézzelfogható eredményeket hozott. 2010 óta megduplázódott a szövetség költségvetési támogatása, az elmúlt 15 évben több mint 18 milliárd forintot biztosított a kormány a polgárőr szervezetek számára – tért ki Túrós András a polgárőrség és a kormányzat együttműködésére. Mint mondta, ez a stabil és kiszámítható finanszírozás alapvető feltétele annak, hogy a polgárőrség folyamatosan fejlődni tudjon.

A támogatásoknak köszönhetően folyamatosan modernizálni tudjuk az eszközparkunkat, fejleszteni a technikai hátteret, és mindezt a jogszabályi környezet is segíti

– fogalmazott az OPSZ elnöke. Hozzátette: az elmúlt években több olyan jogszabályi könnyítés is született, amely érdemben segíti a polgárőrök mindennapi munkáját és szolgálatellátását. Ebben az évben a szolgálati gépkocsik cégautóadó-mentessége önmagában csaknem 200 millió forint megtakarítást jelent a szövetség számára – ismertette.