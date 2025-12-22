Friss hír érkezett az orosz kézilabdacsapatok nemzetközi visszatéréséről

Szergej Siskarjov részt vett a nemzetközi szövetség (IHF) vasárnapi tisztújító kongresszusán, amelyen az egyiptomi Hasszan Musztafát újraválasztották a szervezet elnökévé.
Megvitattuk az orosz válogatottak és klubcsapatok visszatérésének ügyét Musztafával és számos nemzeti szövetség képviselőjével. Az IHF vezetésétől biztosítékot kaptunk arra, hogy hivatalosan is napirendre kerül a kérdés tavasszal, és pozitív visszajelzések érkeztek általánosságban is a nemzetközi porondra való visszatérésünkkel kapcsolatban
– jelentette ki az FGR első embere.
