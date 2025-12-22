kamionnavkábítószer

Több tízmilliós drogfogás az M7-esen

Lebukott egy bolgár kamion az M7-esen, miután a pénzügyőrök több mint 44 kilogramm marihuánát találtak a sofőr fekvőhelyén elrejtve. A kábítószer feketepiaci értéke több tízmillió forintra rúg, az ügyben büntetőeljárás indult.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 16:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több mint 44 kilogramm marihuánát találtak a pénzügyőrök egy bolgár kamionban, amelyet az M7-es autópályán ellenőriztek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn.

Törökbálint, 2022. október 12. Különféle gépjárművek, köztük áruszállító kamionok sorai haladnak az agglomerációban húzódó M0-ás autóút (a köznyelvben budapesti körgyűrű, vagy Budapestet körbevevő gyorsforgalmi út) nyugati szakaszán egy őszi délelőtt, kisebb járműforgalmú időszakban. A hazai személygépkocsik és tehergépjárművek mellett itt több ezer külhoni áruszállító gépjármű is közlekedik minden napszakban, útban határokon inneni és túli célpontjaik felé. Közben elkerülve a magyar főváros belső útjait, s ezzel megkímélve annak levegő minőségét. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Fotó: Jászai Csaba / MTI

A közlemény alapján a pénzügyőrök még december 19-én a zalakomári pihenőhely mérlegállomásán ellenőriztek egy bolgár teherautót; a kamion az okmányok szerint különféle fagyasztott húsokat szállított Spanyolországból Bulgáriába. A raktér átvizsgálásakor szabálytalanságot nem találtak, de a 

gépjárművezető fekvőhelyéről négy nagyméretű fekete szemeteszsák került elő, és a zsákokban becsomagolt növényi részeket találtak, az elvégzett kábítószer-gyorsteszt marihuánára pozitív eredményt mutatott.

A járműben 44,2 kilogramm kábítószergyanús anyagot szállítottak, amelynek 

feketepiaci értéke több tízmillió forint.

A pénzügyőrök értesítették a Nagykanizsai Rendőrkapitányság munkatársait, akik átvették az intézkedést, a továbbiakban az ügyet büntetőeljárás keretében vizsgálják – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekiskola

A fiatalok a digitális zaj helyett az analóg valóságot választották

Szakos Enikő avatarja

A mobiltelefon-korlátozás eszköz arra, hogy visszaadjuk a figyelmet az iskolának, és megerősítsük a közösséget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu