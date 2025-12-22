Több tízmilliós drogfogás az M7-esen

Több mint 44 kilogramm marihuánát találtak a pénzügyőrök egy bolgár kamionban, amelyet az M7-es autópályán ellenőriztek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn.

Fotó: Jászai Csaba / MTI

A közlemény alapján a pénzügyőrök még december 19-én a zalakomári pihenőhely mérlegállomásán ellenőriztek egy bolgár teherautót; a kamion az okmányok szerint különféle fagyasztott húsokat szállított Spanyolországból Bulgáriába. A raktér átvizsgálásakor szabálytalanságot nem találtak, de a

gépjárművezető fekvőhelyéről négy nagyméretű fekete szemeteszsák került elő, és a zsákokban becsomagolt növényi részeket találtak, az elvégzett kábítószer-gyorsteszt marihuánára pozitív eredményt mutatott.

A járműben 44,2 kilogramm kábítószergyanús anyagot szállítottak, amelynek

feketepiaci értéke több tízmillió forint.

A pénzügyőrök értesítették a Nagykanizsai Rendőrkapitányság munkatársait, akik átvették az intézkedést, a továbbiakban az ügyet büntetőeljárás keretében vizsgálják – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)