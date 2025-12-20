Rendkívüli

Dugig megtelt a Pick Aréna, a legnagyobb háborúellenes gyűlést tartják Szegeden – kövesse nálunk élőben! + videó

Üzletkötés közben fogták el a kristályt árusító budapesti dílert + videó

Kábítószer-kereskedelem gyanújával indított eljárást a rendőrség egy 18 éves budapesti férfi ellen, aki a gyanú szerint hónapokon át kristály néven ismert drogot árult több fővárosi aluljáróban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 10:20
Fél éven át árulhatta a kristály nevű drogot a Határ úti és a Népliget környéki aluljárókban az a 18 éves budapesti férfi, akit a rendőrök december közepén értek tetten – adta hírül a Police.hu

Fotó: Képernyőfotó

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitánysága kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt nyomoz egy budapesti férfi ellen. A hatóságok szerint a gyanúsított legalább az elmúlt fél évben 

rendszeresen értékesített kristály fantázianevű kábítószert, alkalmanként 2000–3000 forintért, főként a Határ úti és a Népliget környéki aluljárókban.

A IX. kerületi rendőrök december 16-án, nem sokkal 13 óra után az Üllői úton fogták el S. Márkot, aki a gyanú szerint éppen egy újabb üzletet bonyolított le. A férfitől egy kábítószergyanús anyaggal szennyezett tégelyt, míg a vásárlótól az átadott csomagot foglalták le. A lefoglalt anyagok vizsgálata jelenleg is folyamatban van.

A rendőrök a 18 éves férfit mintavétel céljából előállították a BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányságára. 

A nyomozók kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. 

A gyanúsított a terhére rótt bűncselekményeket tagadta.

Borítókép: A díler elkapásának pillanata (Forrás: képernyőfotó)

               
       
       
       

