Üzletkötés közben fogták el a kristályt árusító budapesti dílert + videó

Fél éven át árulhatta a kristály nevű drogot a Határ úti és a Népliget környéki aluljárókban az a 18 éves budapesti férfi, akit a rendőrök december közepén értek tetten – adta hírül a Police.hu.

Fotó: Képernyőfotó

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitánysága kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt nyomoz egy budapesti férfi ellen. A hatóságok szerint a gyanúsított legalább az elmúlt fél évben

rendszeresen értékesített kristály fantázianevű kábítószert, alkalmanként 2000–3000 forintért, főként a Határ úti és a Népliget környéki aluljárókban.

A IX. kerületi rendőrök december 16-án, nem sokkal 13 óra után az Üllői úton fogták el S. Márkot, aki a gyanú szerint éppen egy újabb üzletet bonyolított le. A férfitől egy kábítószergyanús anyaggal szennyezett tégelyt, míg a vásárlótól az átadott csomagot foglalták le. A lefoglalt anyagok vizsgálata jelenleg is folyamatban van.

A rendőrök a 18 éves férfit mintavétel céljából előállították a BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányságára.

A nyomozók kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A gyanúsított a terhére rótt bűncselekményeket tagadta.

Borítókép: A díler elkapásának pillanata (Forrás: képernyőfotó)