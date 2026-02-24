lányotthoniskola

Otthonról még elindult tegnap, de az iskolába már nem ért be a tizenhárom éves lány + fotó

Ha látta, segítsen!

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 02. 24. 18:40
Fogel Viktória eltűnése miatt indított eljárást a Komáromi Rendőrkapitányság. A 13 éves lány február 23-án otthonról elindult az Almásfüzitői Általános Iskolába, azonban oda nem érkezett meg, azóta ismeretlen helyen tartózkodik – írja a rendőrségi portál.

Az eltűnt lány 150 centiméter magas, vékony, 41 kilogramm, szőke vállig érő hajú, barna szemű. Az orra alatt egy heg látható. Utoljára fekete kapucnis kabát, kék kapucnis pulóver és fekete alapon fehér mintázatú nadrág volt rajta. 

Forrás: Police.hu

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

 

 

