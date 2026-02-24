Csak egy helyen nem süt majd ki a nap szerdán

A keleti tájak kivételével csökken a felhőzet kedd estére, nagy területen akár ki is derülhet az ég. A keleti összeáramlási zóna mentén, hozzávetőlegesen a Miskolc–Békéscsaba-vonal környezetében azonban záporok, zivatarok még kialakulhatnak, majd késő estére ott is megszűnik a csapadék – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Szerdán is többnyire sok napsütésre lehet számítani a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Keleten viszont maradhatnak délutánig felhős, borongós körzetek, arrafelé néhol zápor előfordulhat, másutt csapadék szerdán sem várható. Az északnyugati szelet estig még nagy területen élénk, erős lökések kísérhetik, éjszakára átmenetileg legyengül a légmozgás. Szerdán újra megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, majd délután a keleties irányba forduló szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –3 és +3 fok között valószínű, de az északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nagyrészt 9 és 14 fok között alakul, de a tartósan felhős északkeleti tájakon ennél több fokkal hűvösebb marad az idő.
