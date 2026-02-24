Csak egy helyen nem süt majd ki a nap szerdán

Szerdán is többnyire sok napsütésre lehet számítani a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Keleten viszont maradhatnak délutánig felhős, borongós körzetek, arrafelé néhol zápor előfordulhat, másutt csapadék szerdán sem várható. Az északnyugati szelet estig még nagy területen élénk, erős lökések kísérhetik, éjszakára átmenetileg legyengül a légmozgás. Szerdán újra megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, majd délután a keleties irányba forduló szél.