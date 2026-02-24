csapadékidőjárászápor

Csak egy helyen nem süt majd ki a nap szerdán

Itt a friss időjárás-jelentés.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 24. 16:29
illusztráció Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A keleti tájak kivételével csökken a felhőzet kedd estére, nagy területen akár ki is derülhet az ég. A keleti összeáramlási zóna mentén, hozzávetőlegesen a Miskolc–Békéscsaba-vonal környezetében azonban záporok, zivatarok még kialakulhatnak, majd késő estére ott is megszűnik a csapadék – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Szerdán is többnyire sok napsütésre lehet számítani a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Keleten viszont maradhatnak délutánig felhős, borongós körzetek, arrafelé néhol zápor előfordulhat, másutt csapadék szerdán sem várható. Az északnyugati szelet estig még nagy területen élénk, erős lökések kísérhetik, éjszakára átmenetileg legyengül a légmozgás. Szerdán újra megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, majd délután a keleties irányba forduló szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –3 és +3 fok között valószínű, de az északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nagyrészt 9 és 14 fok között alakul, de a tartósan felhős északkeleti tájakon ennél több fokkal hűvösebb marad az idő.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

