Csak egy dolgot kér a Sopronban megkéselt fiatal édesanyja

Nem sokat.

Forrás: Blikk2026. 02. 24. 14:25
Sopron drónnal készült fotón Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Késsel szúrta le a vitapartnerét egy húszéves férfi Sopronban, a Teleki Pál utcában, egy gyorsétterem mögött. A 28 éves férfi jelenleg is kórházban küzd az életéért. Most megszólalt az édesanyja – írja a Blikk.

A portál információi szerint az áldozat neve Dani, és jelenleg is életveszélyes állapotban van. A keringése összeomlott, lélegeztetőgép tartja életben. Rábukkantak arra is, hogy az édesanyja csak egy dolgot kér az emberektől. 

Imádkozzanak a fiamért!

– fogalmazott a közösségi oldalán. Hogy pontosan min robbant ki a vita a kér férfi között, egyelőre nem lehet tudni.

 

