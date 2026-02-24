Csak egy dolgot kér a Sopronban megkéselt fiatal édesanyja

A portál információi szerint az áldozat neve Dani, és jelenleg is életveszélyes állapotban van. A keringése összeomlott, lélegeztetőgép tartja életben. Rábukkantak arra is, hogy az édesanyja csak egy dolgot kér az emberektől.

Imádkozzanak a fiamért!

– fogalmazott a közösségi oldalán. Hogy pontosan min robbant ki a vita a kér férfi között, egyelőre nem lehet tudni.