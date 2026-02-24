A gyorsétterem mögött, a Teleki Pál utcában késeltek meg egy férfit

A rendőrségre február 23-án délután négy óra után érkezett bejelentés, hogy Sopronban, a Teleki Pál utcában lévő gyorsétterem mögött egy férfi megkéselt egy másikat. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy egy 20 éves kópházi lakos előzetes szóváltást és dulakodást követően hastájékon szúrt egy 28 éves férfit.