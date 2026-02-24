Olyan dolog történt tegnap, amire idén még nem volt példa

Hétfőn elsősorban az ország északkeleti felén, éjszaka pedig inkább már délnyugaton fordult elő csapadék. A legnagyobb csapadékösszegeket ott mérték, ahol több hullámban is áthaladtak a csapadéktömbök. A legtöbb eső az északkeleti határ mentén fekvő Tarpán esett, ahol tartósabb összeáramlás teremtett megfelelő környezetet egymás után érkező záporokhoz. A bejegyzéshez készített infografika szerint itt 15,7 milliméter eső esett egy nap alatt.

A nyugatias szél hatására az ország délnyugati felén több helyen mértek 15-17 fokot, de az eddigi, idei legmagasabb, 17,6 fokos értéktől – amit február 12-én mértek Simontornyán – három tized fokkal elmaradt a legmagasabb csúcsérték, amit Kaposvár Fészerlak állomáson mértek. Országos átlagban 14 Celsius-fok volt hétfőn.