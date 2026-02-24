hétfőndunakanyarkárpát - medencedél alföld

Olyan dolog történt tegnap, amire idén még nem volt példa

Köze lehet a közeledő tavaszhoz.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI, Facebook2026. 02. 24. 11:59
illusztráció Fotó: Faludi Imre Forrás: MTVA
Hétfőn a Dunakanyarban és a Dél-Alföldön alakultak ki az év első zivatarai – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden. Azt írták, hétfőn hidegfront vonult át és egy magassági futóáramlás is a Kárpát-medence fölé húzódott, ez pedig kedvezett a záporok, zivatarok kialakulásának. Zivatarok a Dunakanyar környékén és a Dél-Alföldön pattantak ki, környezetükben viharos széllökés előfordult.

Hétfőn elsősorban az ország északkeleti felén, éjszaka pedig inkább már délnyugaton fordult elő csapadék. A legnagyobb csapadékösszegeket ott mérték, ahol több hullámban is áthaladtak a csapadéktömbök. A legtöbb eső az északkeleti határ mentén fekvő Tarpán esett, ahol tartósabb összeáramlás teremtett megfelelő környezetet egymás után érkező záporokhoz. A bejegyzéshez készített infografika szerint itt 15,7 milliméter eső esett egy nap alatt.

A nyugatias szél hatására az ország délnyugati felén több helyen mértek 15-17 fokot, de az eddigi, idei legmagasabb, 17,6 fokos értéktől – amit február 12-én mértek Simontornyán – három tized fokkal elmaradt a legmagasabb csúcsérték, amit Kaposvár Fészerlak állomáson mértek. Országos átlagban 14 Celsius-fok volt hétfőn.

A bejegyzéshez készített infografika szerint a legerősebb szelet hétfőn Balatonaligán mérték, ott óránként 79,6 kilométeres széllökést regisztráltak.

 

