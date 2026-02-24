Hétfőn a Dunakanyarban és a Dél-Alföldön alakultak ki az év első zivatarai – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden. Azt írták, hétfőn hidegfront vonult át és egy magassági futóáramlás is a Kárpát-medence fölé húzódott, ez pedig kedvezett a záporok, zivatarok kialakulásának. Zivatarok a Dunakanyar környékén és a Dél-Alföldön pattantak ki, környezetükben viharos széllökés előfordult.
Olyan dolog történt tegnap, amire idén még nem volt példa
Köze lehet a közeledő tavaszhoz.
Hétfőn elsősorban az ország északkeleti felén, éjszaka pedig inkább már délnyugaton fordult elő csapadék. A legnagyobb csapadékösszegeket ott mérték, ahol több hullámban is áthaladtak a csapadéktömbök. A legtöbb eső az északkeleti határ mentén fekvő Tarpán esett, ahol tartósabb összeáramlás teremtett megfelelő környezetet egymás után érkező záporokhoz. A bejegyzéshez készített infografika szerint itt 15,7 milliméter eső esett egy nap alatt.
A nyugatias szél hatására az ország délnyugati felén több helyen mértek 15-17 fokot, de az eddigi, idei legmagasabb, 17,6 fokos értéktől – amit február 12-én mértek Simontornyán – három tized fokkal elmaradt a legmagasabb csúcsérték, amit Kaposvár Fészerlak állomáson mértek. Országos átlagban 14 Celsius-fok volt hétfőn.
További Belföld híreink
A bejegyzéshez készített infografika szerint a legerősebb szelet hétfőn Balatonaligán mérték, ott óránként 79,6 kilométeres széllökést regisztráltak.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Vidékpolitikát nem lehet a Rózsadombról csinálni
A legutóbbi Lázárinfón kiderült, kik képviselhetik hitelesen a vidéket.
Betelt a pohár a volt tiszásnál Magyar Péter alaptalan rágalmai miatt
Bajba kerülhet Magyar Péter a sértő Facebook-posztjait miatt is.
A gyorsétterem mögött, a Teleki Pál utcában késeltek meg egy férfit
A rendőrség nyomoz.
Varga-Bajusz Veronika: A megújult felnőttképzés kulcsa a gyors alkalmazkodás
Az elmúlt öt évben tovább erősödött a felnőttképzés szerepe, csak tavaly több mint ötvenezren iratkoztak be ilyen típusú oktatásra.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Vidékpolitikát nem lehet a Rózsadombról csinálni
A legutóbbi Lázárinfón kiderült, kik képviselhetik hitelesen a vidéket.
Betelt a pohár a volt tiszásnál Magyar Péter alaptalan rágalmai miatt
Bajba kerülhet Magyar Péter a sértő Facebook-posztjait miatt is.
A gyorsétterem mögött, a Teleki Pál utcában késeltek meg egy férfit
A rendőrség nyomoz.
Varga-Bajusz Veronika: A megújult felnőttképzés kulcsa a gyors alkalmazkodás
Az elmúlt öt évben tovább erősödött a felnőttképzés szerepe, csak tavaly több mint ötvenezren iratkoztak be ilyen típusú oktatásra.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!