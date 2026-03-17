Razziát indít a fogyasztóvédelem a szórakoztatásban - sok szolgáltató érintett lesz

A fogyasztók biztonságának megóvása érdekében országos fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket indít a szórakoztatási célú berendezések és sporteszközök üzemeltetési körülményeinek vizsgálatára a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) – jelentette be a hatóság.

Itt számathanak fogyasztóvédelmi ellenőrzésekre

Az ellenőrzés kiemelt célja annak biztosítása, hogy

az aquaparkokban,

kalandparkokban,

vidámparkokban,

fesztiválokon,

gyermektáborokban

és szabadtéri rendezvényeken működtetett berendezések, valamint a mindenki számára hozzáférhető kültéri kondiparkok eszközei megfeleljenek a hatályos biztonsági és üzemeltetési előírásoknak.

Idén a hatóság vizsgálja továbbá a via ferraták, azaz mászóösvények biztonságát is.

A hatóság közelménye szerint a családok – különösen a kisgyermekek – által nagy számban látogatott létesítmények esetében alapvető elvárás a balesetmegelőzés, a rendszeres karbantartás és a szabályos működtetés. Ezért a hatósági ellenőrzések folyamatosak ezen a területen.

Mint írják, a vizsgálat kiterjed többek között az előírt dokumentációk meglétének és érvényességének ellenőrzésére, a kötelező jelölések és figyelmeztetések vizsgálatára, a berendezések szerkezeti kialakításának, stabilitásának és üzemeltetési feltételeinek felülvizsgálatára.

A jogszabályi előírások érvényesítése érdekében a hatóság indokolt esetben figyelmeztetést alkalmaz, kötelezést ír elő, illetve – súlyos hiányosság esetén – megtilthatja az adott eszköz használatát.

Több-kevesebb hiányosság a múltban

A korábbi évek tapasztalatai szerint az aquaparkok, kalandparkok és vidámparkok esetében alacsony volt a kifogásolási arány, míg a szabadtéri kondiparkoknál több hiányosságot tárt fel a hatóság.

Tavaly az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok munkatársai összesen 866 helyszínen 4949 eszközt ellenőriztek, amelyből 152 helyszínen, vagyis 18 százalékuknál 704 eszköz, azaz 14 százalékuk nem felelt meg az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Az idei ellenőrzés célja a jogkövető működés további erősítése, a feltárt hiányosságok számának csökkentése, valamint a megelőzés hangsúlyosabb érvényesítése. Ezzel kapcsolatban az egyik legfontosabb rendelkezés, hogy csak az a megfelelőségi tanúsítvány fogadható el, melyet egy Magyarországon kijelöléssel rendelkező tanúsító szervezet állított ki a magyarországi üzemeltetési helyszínen elvégzett műszaki ellenőrzés alapján.