Razziát indít a fogyasztóvédelem a szórakoztatásban - sok szolgáltató érintett lesz

Fedőneve: Kolibri projekt – Egy több száz millió eurós vagyonkimentési ügy szálai Ursula von der Leyenig vezethetnek

Országos ellenőrzés indul a szórakoztatási célú berendezések és sporteszközök üzemeltetési körülményeinek vizsgálatára. A fogyasztóvédelmi ellenőrzések folyamán az aquaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, fesztiválokon, gyermektáborokban és szabadtéri rendezvényeken működtetett berendezéseket, illetve kültéri kondiparkok eszközeit vizsgálja a hatóság.

2026. 03. 17. 8:49
A fogyasztók biztonságának megóvása érdekében országos fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket indít a szórakoztatási célú berendezések és sporteszközök üzemeltetési körülményeinek vizsgálatára a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) – jelentette be a hatóság. 

A fogyasztóvédelmi ellenőrzések célpontja között szerepelnek a vidámparkok is

Itt számathanak fogyasztóvédelmi ellenőrzésekre

Az ellenőrzés kiemelt célja annak biztosítása, hogy 

  • az aquaparkokban, 
  • kalandparkokban, 
  • vidámparkokban, 
  • fesztiválokon, 
  • gyermektáborokban 
  • és szabadtéri rendezvényeken működtetett berendezések, valamint a mindenki számára hozzáférhető kültéri kondiparkok eszközei megfeleljenek a hatályos biztonsági és üzemeltetési előírásoknak. 
  • Idén a hatóság vizsgálja továbbá a via ferraták, azaz mászóösvények biztonságát is.

A hatóság közelménye szerint a családok – különösen a kisgyermekek – által nagy számban látogatott létesítmények esetében alapvető elvárás a balesetmegelőzés, a rendszeres karbantartás és a szabályos működtetés. Ezért a hatósági ellenőrzések folyamatosak ezen a területen. 

Mint írják, a vizsgálat kiterjed többek között az előírt dokumentációk meglétének és érvényességének ellenőrzésére, a kötelező jelölések és figyelmeztetések vizsgálatára, a berendezések szerkezeti kialakításának, stabilitásának és üzemeltetési feltételeinek felülvizsgálatára. 

A jogszabályi előírások érvényesítése érdekében a hatóság indokolt esetben figyelmeztetést alkalmaz, kötelezést ír elő, illetve – súlyos hiányosság esetén – megtilthatja az adott eszköz használatát.

Több-kevesebb hiányosság a múltban 

A korábbi évek tapasztalatai szerint az aquaparkok, kalandparkok és vidámparkok esetében alacsony volt a kifogásolási arány, míg a szabadtéri kondiparkoknál több hiányosságot tárt fel a hatóság. 

Tavaly az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok munkatársai összesen 866 helyszínen 4949 eszközt ellenőriztek, amelyből 152 helyszínen, vagyis 18 százalékuknál 704 eszköz, azaz 14 százalékuk nem felelt meg az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Az idei ellenőrzés célja a jogkövető működés további erősítése, a feltárt hiányosságok számának csökkentése, valamint a megelőzés hangsúlyosabb érvényesítése. Ezzel kapcsolatban az egyik legfontosabb rendelkezés, hogy csak az a megfelelőségi tanúsítvány fogadható el, melyet egy Magyarországon kijelöléssel rendelkező tanúsító szervezet állított ki a magyarországi üzemeltetési helyszínen elvégzett műszaki ellenőrzés alapján.

Indokolt továbbá a gyermektáborok fogyasztóvédelmi ellenőrzései mellett az ott üzemeltetett szórakoztatási célú berendezések, létesítmények, valamint a szórakozási célú sporteszközök piacfelügyeleti ellenőrzését is lefolytatni a táborokban üdülő gyermekek biztonságának megóvása és a balesetek megelőzése érdekében.

A via ferraták is a célkeresztbe kerültek

A magyarországi vasalt utak (via ferrata) száma az elmúlt évtizedben dinamikusan növekedett, a korábbi néhány útvonalról mára országos hálózattá bővült, ezért az idei évben újra vizsgáljuk a vasalt utak üzemeltetését. A vasalt utak olyan extrém kihívásokat jelenthetnek, melyek miatt fokozott veszély állhat fenn, amennyiben azok szerkezeti kialakítása, stabilitása, üzemeltetése, illetve meghibásodás esetén azok kijavítása nem megfelelő.

 Az NKFH célja, hogy a szórakozási célú létesítmények üzemeltetői maradéktalanul betartsák a biztonsági előírásokat, ezzel garantálva a családok és a sportolni vágyók biztonságos kikapcsolódását a 2026-os szezonban is. 

A hatóság hosszú távú törekvése, hogy az ellenőrzések ne csupán a hiányosságok feltárását szolgálják, hanem hozzájáruljanak a megelőzés erősítéséhez, a balesetek számának csökkenéséhez, valamint a szolgáltatások minőségének javításához országszerte 

–  írják. Hozzáteszik: a jogkövető üzemeltetői gyakorlat erősítése közös érdek: a biztonságos környezet növeli a látogatói bizalmat, támogatja a turizmust, és hozzájárul a hazai szabadidős és sportlétesítmények jó hírnevének megőrzéséhez.

Húsvét előtt rákapcsol a hatóság: húsok, tojás, csokinyuszik és akciók a célkeresztben

A húsvéti ünnepek közeledtével országos ellenőrzést indít a szezonális élelmiszerekre vonatkozó élelmiszer-biztonsági szabályok betartása érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok.

 

