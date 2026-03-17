Ezeknek az autóknak a tulajdonosai még idén elbúcsúzhatnak a zöld rendszámtól

Legkésőbb 2026. november 30-ig vehetnek részt a forgalomban zöld alapszínű rendszámmal az 5P és az 5N környezetvédelmi kategóriába sorolt járművek. Körülbelül 40 ezer gépkocsi rendszámát le kell cserélni – írja az infostart.hu.

Megtartható a régi rendszám betű-szám kombinációja

Ezekbe a kategóriákba azok a plug-in hibridek tartoznak, amelyek az 5P kategória esetében akkumulátorról legalább 25 kilométert, az 5N kategória esetében pedig akkumulátorról legalább 50 kilométert tudnak megtenni. Az érintettek választhatnak, hogy új betű-szám kombinációt kérnek, vagy pedig szeretnék megtartani az eredetit. Amennyiben a régi karaktereket tartanák meg, akkor kétszer is be kell menni a Kormányablakba, de a megoldás előnye, hogy az autópálya-matricán, egyéb helyeken nem kell módosítani a rendszámot.

Amennyiben a fehér rendszámot új betű-szám kombinációval kérnénk, összesen 18 060 forintot kell fizetnünk. Ez

a két rendszámtábla 11 475 forintos,

az új forgalmi engedély 6000 forintos,

és a szélvédőre ragasztható regisztrációs matrica 585 forintos

költségéből áll össze. Emellett a rendszám módosítása az autópályamatricán 1470 forintos költséggel jár. A matricához kapcsolódó ügyintézésnél be kell mutatni a kapott ellenőrzőszelvényt, a forgalmi engedélyt, és a rendszámcsere tényét igazoló okiratot. Az ügyintézést személyesen, illetve videochat útján is el lehet végezni.

Le kell adni a régit

Ha pedig megtartanánk a régi betű-szám kombinációt, akkor a fehér alapszínű rendszámtábla legyártása 16 605 forintba kerül, és legfeljebb 2 hét alatt készül el. Ilyen esetben kétszer be kell mennünk a Kormányablakba. Az új rendszám átvételekor minden esetben azonnal le kell adni a régit, így a parkolási kedvezményekre rögtön elveszik a jogosultság. Ugyanakkor a többi kedvezmény (mentesség a gépjárműadó, a cégautó-adó, a vagyonszerzési illeték és a regisztrációs adó alól) a környezetvédelmi besoroláshoz kapcsolódik, így a november 30-i határidőig a rendszám színétől függetlenül járnak. Az infostart.hu cikke kiemeli: