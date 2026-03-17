Ezeknek az autóknak a tulajdonosai még idén elbúcsúzhatnak a zöld rendszámtól

Rendkívüli

Megkezdődik az 5P és az 5N környezetvédelmi kategóriájú járművek rendszámának cseréje. A plug-in hibridek tulajdonosai ez év november végéig kell beszerezniük az új rendszámot. Mutatjuk a tudnivalókat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 8:46
Fotó: Stefler Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Legkésőbb 2026. november 30-ig vehetnek részt a forgalomban zöld alapszínű rendszámmal az 5P és az 5N környezetvédelmi kategóriába sorolt járművek. Körülbelül 40 ezer gépkocsi rendszámát le kell cserélni – írja az infostart.hu.

Az 5N és az 5P kategóriájú hibridek búcsút inthetnek a zöld rendszámnak. / Fotó: BMW

Megtartható a régi rendszám betű-szám kombinációja

Ezekbe a kategóriákba azok a plug-in hibridek tartoznak, amelyek az 5P kategória esetében akkumulátorról legalább 25 kilométert, az 5N kategória esetében pedig akkumulátorról legalább 50 kilométert tudnak megtenni. Az érintettek választhatnak, hogy új betű-szám kombinációt kérnek, vagy pedig szeretnék megtartani az eredetit. Amennyiben a régi karaktereket tartanák meg, akkor kétszer is be kell menni a Kormányablakba, de a megoldás előnye, hogy az autópálya-matricán, egyéb helyeken nem kell módosítani a rendszámot.

Amennyiben a fehér rendszámot új betű-szám kombinációval kérnénk, összesen 18 060 forintot kell fizetnünk. Ez 

  • a két rendszámtábla 11 475 forintos, 
  • az új forgalmi engedély 6000 forintos, 
  • és a szélvédőre ragasztható regisztrációs matrica 585 forintos 

költségéből áll össze. Emellett a rendszám módosítása az autópályamatricán 1470 forintos költséggel jár. A matricához kapcsolódó ügyintézésnél be kell mutatni a kapott ellenőrzőszelvényt, a forgalmi engedélyt, és a rendszámcsere tényét igazoló okiratot. Az ügyintézést személyesen, illetve videochat útján is el lehet végezni.

Le kell adni a régit

Ha pedig megtartanánk a régi betű-szám kombinációt, akkor a fehér alapszínű rendszámtábla legyártása 16 605 forintba kerül, és legfeljebb 2 hét alatt készül el. Ilyen esetben kétszer be kell mennünk a Kormányablakba. Az új rendszám átvételekor minden esetben azonnal le kell adni a régit, így a parkolási kedvezményekre rögtön elveszik a jogosultság. Ugyanakkor a többi kedvezmény (mentesség a gépjárműadó, a cégautó-adó, a vagyonszerzési illeték és a regisztrációs adó alól) a környezetvédelmi besoroláshoz kapcsolódik, így a november 30-i határidőig a rendszám színétől függetlenül járnak. Az infostart.hu cikke kiemeli: 

2027. január 1-től Budapesten egyébként is megszűnik a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolása, bár vidéki városokban még fennmaradhat a kedvezmény.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.